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ÖZEL HABERUBP Dikmen adayını belirledi

ÖN DÜZEN DAĞILDI!

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Turgut Çalıcı yazdı: ÖN DÜZEN DAĞILDI!
ÖN DÜZEN DAĞILDI!

Malumunuz yollar ortada, resmen nadas tarla. Benim araba, pickup olmasına rağmen, ön düzen dağıldı ve rod balans ister. Şimdi ben faturayı belediyeye mi götürecem, yoksa kara yollarına mı, çünkü yalnız maskün mahal yolları değil, ana caddeler de gerçekten çok kötü durumda. Bir de tabi şu kasisler var, plastik olanlar onlar gerçekten, hem arabaların ön düzenine zarar verir, hem de erken bozulup, belediyenin kasasına zarar verir. Onun için plastik kasislerin yerine, asfalt ve daha geniş yapılsa kasisler, hem arabalarımıza zarar vermez, hem de belediyemizin kasasına zarar vermez, her iki günde bir bozulup. Yani demem o ki, kasis yapılsın, yapılmasına da asfalt yapılsın ki, bizim arabaların da ön düzenleri dağılmasın.

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Neyse diğer bir konu, tabii ki de belediye seçimleri. Kaç gündür belediyeler hakkında yazıyorum ve gerek adayları, gerekse partileri sıkı bir şekilde takibe almış bulunuyorum. Gerçekten baktığımda şuan, ittifak partilerine, daha bir açıklama gelmezken, UBP neredeyse her belediye de param, parça olsa bile, en azından bir çok belediyede başkan adayını belirlemiş durumda ve bir adım önde koşturuyor. Koşturuyor, koşturmasına da, yine baktığımızda adayları belirlenmiş olan dört belediyede de elma gibi ortadan ikiye bölünmüş durumda, bu da gücünü doğal olarak kırıyor ve rakipleri daha aday belirlememişken, kendi, kendinin rakibi oluyor.

Günün Sözü:

Bir ümidim yok. Bu sondu. Artık hiç bir şeyin değişmesine imkan yok, lüzum da yok. Sabahattin Ali

Günün Kitabı:

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