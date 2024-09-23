On iki kişinin ihraç kararı kaldırıldı!

Bakanlar Kurulu, 12 yabancı uyruklu kişi hakkında düzenlenen ihraç emirlerini iptal etti.

Karar, aile birliklerinin bozulmaması amacıyla, ilgili kişilerin ailelerinin KKTC'de ikamet etmesi göz önünde bulundurularak alındı.

Bakanlar Kurulu, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca, söz konusu kişilerin vize aşımından kaynaklanan para cezalarını ödemeleri koşuluyla ihraç emirlerini iptal etti.

ÜÇ HAFTA İÇERİSİNDE 42 KİŞİNİN İHRAÇ KARARI KALDIRILDI

Karara göre, on iki kişinin ihraç kararı aile birliklerinin bozulmaması amacıyla kaldırıldı. Geçtiğimiz hafta üç kişi, vize aşımından dolayı oluşan para cezalarını ödemek koşuluyla ülkeye giriş yapabilecekti. Bakanlar Kurulu, 5 Eylül tarihinde 27 kişinin, 19 Eylül'de de 3 kişinin ihraç kararını kaldırmıştı. Böylece üç hafta içerisinde toplam 42 kişinin ihraç kararı kaldırıldı.

İhraç emirleri iptal edilen kişiler şöyle:

Cengiz Yaşaraün

Mehmet Hekimoğlu

Mustafa Kıncak

Ömer Solak

Didam Achvlov

Cuma Kartal

Gökhan Tornacı

Ahmet Üzüm

Şenol Kazan

Barış Gürbüz

Ahmet Aslan

Duygu Genco