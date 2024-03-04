  • BIST 8982.1
  • Altın 2110.311
  • Dolar 31.5213
  • Euro 34.2264
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKARum Yönetimi Tatar’ın temaslarından doğacak sonuçları önlemeye çalışıyor

Ön izin çıkaracağım deyip, 10 bin euro dolandırdı!

» »
Sahte ön izin hazırlayarak, bir kişiden 10 bin euro alan Pakistanlı Z.S.A mahkemeye çıkarıldı.
Ön izin çıkaracağım deyip, 10 bin euro dolandırdı!

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Tokyan Gülerler mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının “sahte evrak düzenleme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından mahkemeye çıkarıldığını belirtti.

Polis, zanlı Ali’nin 2023-2024 yılları arasında daha önceden tanıdığı Gönyeli'de sakin Bangladeşli S.R.S.’yi (E-34)yurt dışında bulunan akrabalarına ön izin çıkaracağı vaadi ile kandırdığını söyledi.

Polis, zanlının sahte olarak düzenlenen ön izin başvurularını S.R.S.’ye whatsapp isimli uygulamadan atıp tedavüle sürüp karşılığında 10 bin euro parayı sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı. Polis, zanlının 29 Şubat 2024 tarihinde yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının ifadesinde 4 yıl süreyle çalışma izniyle adada bulunduğunu ancak bu yıl çalışma izni süresi bittiği için kaçak duruma düşmemek için lise diploması olmadığı halde bir üniversiteye bin euro verip kayıt olduğunu söylediğini açıkladı. Polis, muhaceret şubesinden yapılan kontrolde zanlının yasal öğrenci izninin olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, soruşturmanın bu yönde de süreceğini, başka suçların da ortaya çıkabileceğini ifade ederek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa Girne anayolunda araç yangını04 Mart 2024 Pazartesi 14:49
  • Aracına aldığı otostopçu gence cinsel saldırıda bulundu!04 Mart 2024 Pazartesi 14:36
  • Meteoroloji duyurdu: 3 Gün sağanak yağmur bekleniyor04 Mart 2024 Pazartesi 14:28
  • Bir haftada 9 yangın meydana geldi04 Mart 2024 Pazartesi 14:28
  • Esentepe'de Ani Ölüm Anthony FILUGELLİ (E-55) ikametgahında hayatını kaybetti04 Mart 2024 Pazartesi 14:05
  • Trafik Kazalarında Alkolün Acı Sonuçları04 Mart 2024 Pazartesi 13:56
  • CTP Kadın Örgütü, "Direniş Mecralarımızdan..." Konferansıyla 8 Mart'ı Kutluyor04 Mart 2024 Pazartesi 13:44
  • KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Eden 8 Kişi Tutuklandı04 Mart 2024 Pazartesi 13:20
  • Esentepe’de ani ölüm; Anthony Fılugelli hayatını kaybetti04 Mart 2024 Pazartesi 12:57
  • Maviş: Zamlar kabul edilebilir değil04 Mart 2024 Pazartesi 12:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti