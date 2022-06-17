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On milyonlarca can kaybı ve 700 yıl sonra vebanın kaynağı bulundu

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Araştırmacılar Avrupa, Asya ve Afrika’da on milyonlarca kişinin ölümüne neden olan ‘kara ölüm’ vebanın orijinini keşfettiğini açıkladı.
On milyonlarca can kaybı ve 700 yıl sonra vebanın kaynağı bulundu
Vebayı tedavi eden bazı doktorlar kuş gagasına benzeyen maskeler takıyordu. Fotoğraf: Brigitte Vanlerberghe/Pixabay

14’üncü yüzyılın ortalarında çıkan ve insalık tarihinin en ölümcül salgını vebanın ticaret rotaları yoluyla yayıldığı düşünülüyor.

 

Yıllar süren araştırmalara rağmen bilim insanları bubonik (hıyarcıklı) vebanın nerede başladığını tespit edememişti.

Şimdi İskoçya’daki Stirling Üniversitesi ve Almanya’daki Max Planck Enstitüsü ve Tübingen Üniversitesi’nden bilim insanları 1330’lu yıllarda Kırgızistan’da başladığını söylüyor.

Araştırmacılar Issık Göl yakınlarında bir mezarlıkta bulunan iskeletlerin dişinden alınan antik DNA örneklerini analiz etti. Bu alanı seçmelerinin neden 1338-1339 yıllarında defnedilen insan saysında bir sıçrama yaşandığının bilinmesiydi.

 

BBC’nin haberine göre Tübingen Üniversitesi’inden Dr. Maria Spyrou ekibin yedi iskelette DNA dizilimi yaptığını anlattı.

Dr. Spyrou dişte çok sayıda kan damarı olması nedeniyle araştırmacılara kanda bulunan patojenleri tespit etme şansı sağladığı için diş analizi yapmayı tercih ettiklerini ifade etti.

Üç diş örneğinde vebaya neden olan yersinia pestis isimli bakteriyi tespit edildi.

 

Araştırma Nature dergisinde yayınlandı.

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