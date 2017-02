Ona burcuna göre hediye alın...

Hediye seçerken kararsızlık yaşıyorsanız burçlar imdadınıza yetişebilir...

Koç Erkeği: Koç burcu kesici aletler, demir ve ateşi yöneten ateş burcudur. Koç erkeğine şık bir çakı, bıçak ya da mangal seti ile sürpriz yapabilirsiniz. Koç insanı her zaman yeni işler peşinde olduğu için deri bir evrak çantası veya hesap makinasına ihtiyaç duyabilir. Ofisi için kaktüs hediye edebilirsiniz –dikenler Koç tarafından yönetilir. Rekabetli sporlardan hoşlandır, önemli bir maça bilet alın. Koç, savaşçıların burcu olduğu için bilgisayarında oynayabileceği bir savaş oyunu alabilirsiniz. Ona bir çift kovboy çizmesi ya da deri kemer alabilirsiniz. Bu burç vücutta başı yönetir, şapka veya bere gibi bir hediyeyi sevebilir.

Koç Kadını: Koç burcu vücutta başı yönetir. Koç kadınına saçları için hoş aksesuarlar, şapka veya bere alabilirsiniz. Güzellik salonundan makyaj veya yüz bakımı yaptırması için hediye çeki verebilirsiniz. Makyaj ve cilt bakım ürünlerine bayılacaktır. Heyecan duygusunu tatmin etmesi için yarış bisikleti ya da roller-blade, paten alabilirsiniz; hızlı sporlardan büyük zevk alır. İyi bir poker oyuncusu olabilir; iskambil kağıtları hoşuna gidecektir. Büyük ve gerçek doğa olaylarının yer aldığı, örneğin büyük bir kasırga ilgili belgesel film video kaset ya da DVD alabilirsiniz.

Boğa Erkeği: Duyumsal Boğa erkeğine çikolataya batırılmış bir sepet çilek ya da lüks bir otelin masaj salonundan bir günlük hediye çeki gönderin. Venüs tarafından yönetilen Boğa konserlere gitmeye bayılır; klasik, caz, opera veya rock konser biletleri iyi birer hediye olacaktır.Boğa insanı evinde vakit geçirmekten çok keyif alır; ona rahat bir televizyon koltuğu alabilirsiniz. DVD, VCD oynatıcısı, müzik seti için yeni hoparlör, DVD, CVD veya sevdiği müzik CD’lerinden alabilirsiniz. İki kişinin paylaşabileceği büyüklükte güzel bir şemsiye hoşuna gidebilir. En kalitelisinden bir şişe kırmızı şarap ve ithal peynirleri bir sepet içine yerleştirerek hediye edebilirsiniz. Bitkileri sevdiğinden ofisine bitki, ağaç ve eğer bahçeli bir evi varsa bahçe için aletler satın alabilirsiniz.

Boğa Kadını: Venüs tarafından yönetilen Boğa kadını parfüme hiçbir zaman doymaz; ona rahatlıkla parfüm hediye edebilirsiniz. Güzel kokulu vücut losyonları ve pudra seti alabilirsiniz.Bir sepet dolusu menekşe veya kristal bir vazo içinde leylaklar gönderebilirsiniz. Mutfağı için minik sepetler içinde yetiştirebileceği ve yemeklerde kullanabileceği otlar hazırlayabilirsiniz. Fidanlık veya çiçekçiden hediye çeki ya da aylık üyelik alabilirsiniz. Güzellik salonundan bir günlük hediye çeki onu çok memnun edecektir. yafet almak isterseniz doğal kumaşları tercih etmelisiniz. En kaliteli pamukludan beyaz bir gecelik seçebilirsiniz. Teni çok duyarlıdır; şık davetlerde giyebileceği siyah kadife bir gece elbisesi ya da parlak bir el çantası alabilirsiniz. Aynı zamanda kaşmir, angora gibi tene batmayan yumuşak dokulu atkı, eldiven seti çok hoşuna gidecektir. Boğa burcu, insan vücudunda boynu temsil eder, ona inci kolye hediye edebilirsiniz. Mücevher almak istiyorsanız, favorisi zümrüttür.

İkizler Erkeği: İkizler okumayı çok sever, çok satan kitaplardan hediye edebilirsiniz. İkizler seyahat burcu olduğu için seyahat çantası alabilirsiniz. Herhangi bir yere gidebileceği uçak biletine bayılacaktır. İkizler burcu işe yarayan, fonksiyonel minik aksesuarlara bayılır. Arabası için geniş açılı dikiz aynası veya içeceğini koymak için özel bir aksesuar hoşuna gidecektir. Hatırlamak istediği şeyleri yazarak not almak yerine, konuşarak kaydetmesi için minik ses kayıt cihazları günlük hayatını kolaylaştıracaktır. İkizler evde pek oturmaz, çoğunlukla dışarıdadır; hava tahmini yapan bir alet dışarı çıkarken nasıl giyinmesi gerektiğine yardım edecektir.

İkizler Kadını: İkizler kadını sürekli haberleşmek ister. Şık bir kalem seti ya da cep telefonu, bilgisayar gibi insanlarla sürekli iletişim içinde olmasını sağlayan şeylere bayılır. İkizler kadını yeni aksesuarlarla dış görüntüsünü değiştirmeyi sever. Ona takı ve küçük bir deri sırt çantası alabilirsiniz. Sık seyahat ettiği için yeni bir bavula her zaman ihtiyacı olabilir. İkizler kadını aynı anda birkaç şey birden yapmayı sevdiği için ona çalışırken müzik dinleyebileceği bir portatif CD ya da MP3 çalar veya radyo hediye edebilirsiniz. Kitabını yolculuklarda ya da yatağında gece yanındaki kişi uyurken okuyabilmesi için pilli minik okuma lambasına bayılacaktır. Yazmayı seven İkizlere kilitli şık bir günlük defteri ile çok mutlu olacaktır.

Yengeç Erkeği: Yengeç erkeğine profesyonel bir fotoğrafçıda çekilen siyah-beyaz fotoğrafınızı çerçeve içinde hediye edebilirsiniz. Fotoğraf albümü de hoşuna gidecektir, Yengeç erkeği tahmin ettiğinizden çok daha duygusaldır. Çalışma odası için eski bir yelkenli resmi bulabilirseniz, çerçeveletip verebilirsiniz. Pek çok Yengeç yemek pişirmekten hoşlanır; resimli ve kolay tarifleri olan bir yemek kitabı alın. Fransız ya da Çin yemekleri öğreten kurslar bulun, bayılacaktır. . Yeni bir kahve makinası, mini fırın, Amerikan servisleri, bekarsa tencere ve tava seti hediye edebilirsiniz. Kendi yaptığınız pasta, kek gibi şeyleri yollayabilirsiniz. Yengeç ev erkeğidir; evle ilgili hediyeler onu mutlu edecektir. Metali gümüştür.

Yengeç Kadını: Duygusal Yengeç kadını ona alacağınız bir şiir kitabına bayılacaktır. Daha da iyisi parşomen kağıt üzerine dolmakalem ile bir şiir yazıp veya kopya edip hediye ederseniz, hayatının sonuna kadar saklayacaktır. İnci ve gümüş bu burç tarafından yönetilir ve her ikisi de onun narin ve şeffaf cildinde harika durur. İnci alacaksanız alabileceğiniz en kaliteli doğal incileri almalısınız. Gecelik almayı düşünürseniz, inci beyazı ya da gümüş grisi dantel süslemeli ipek veya saten gecelik almalısınız. Onun için en kaliteli güzellik salonu veya berberden, makyaj ve saç için randevu alabilirsiniz. Beyaz güller, gardenyalar ya da beyaz çiçekleri olan ev ve bahçe bitkileri yollayabilirsiniz. Yengeç insanının ahçılığı meşhurdur, harika yemekler pişirir. Mutfağı için şık tencere ve tava takım, biftek bıçağı, ahşap salata seti, wok çin tavası, espresso-cappuccino kahve makinası, çaydanlık takımı gibi hediyeler hoşuna gidecektir. Evinin renkleri ile uyumlu kaliteli nevresim takımı ya da Amerikan servisleri alabilirsiniz. Yengeç kadını çok romantikdir; gümüş veya camdan yapılmış şamdanlara bayılacaktır.

Aslan Erkeği: Aslan erkeğine bir şişe Fransız şampanyası ve iki adet kristal şampanya kadehi alabilirsiniz. Aslan burcu için anahtar sözcük lükstür. Bol miktarda taze havyar ile onu çok memnun edebilirsiniz. En iyi restoranlardan birinde yer ayırtarak ona sürpriz yapabilirsiniz. İmkanınız varsa üç-dört saatliğine bir limuzin kiralar veya helikopter turuna çıkarabilirseniz zevkten çıldırabilir. Bir müzikal ya da oyun için en ön sıradan yer almanız çok hoşuna gidecektir. Arabası ya da çalışma odası için yeni bir müzik seti ya da ses düzeni seveceği hediyelerdendir. Eğer seviyorsa bir kutu puro ve çakmak alabilirsiniz. Kartvizitlerini koyabileceği gümüş bir kutu alabilirsiniz. Aslan burcu az bulunan orijinal şeylerden hoşlanır, bu yüzden her türlü sanat eserine bayılır. Şık bir trençkot alabilirsiniz.

Aslan Kadını: Ona ne alırsanız alın, paranızın yettiği en sofistike ve en iyi hediyeyi almalısınız. Siyah bir gece elbisesi ya da dore örgü bir bluz alabilirsiniz. İpek ve saten iç çamaşırlarına özellikle markası “La Perla” olursa bayılacaktır. Aslan kadınına iki düzine kırmızı gül yollayın. Şık ambalajı ile ithal bir kutu çikolata ya da bir sepet dolusu ithal peynir, çay, reçel ve kurabiye kombinasyonu hoşuna gidecektir. Aslan dikkat çekmeye bayılır; ona kendi seçeceği kaliteli marka pahalı bir güneş gözlüğü alabilirsiniz. Kova burcunun tersine kürk giymeye bayılır, yakası kürklü bir ceket bile onu memnun eder. Şık bir ipek eşarp, parfüm için kristal bir şişe, pudrası için altın kaplama bir kutu veya pahalı bir dolmakalem seti hediye edebilirsiniz.

Başak Erkeği: Başak çok üretken bir burçtur. Başak erkeğine bir dizüstü bilgisayar hediye edin ki, her an ve her yerde çalışmasına devam edebilsin.Merkür tarafından yönetilen Başak insanının sürekli haberleşmesi gerekir. Her yerden faks çekebileceği ve email gönderebileceği dizüstü bilgisayarı alabilirseniz ofisteki işlerini kontrol ederken aynı anda haberleşmeyi sürdürecektir. Başak erkeği okumayı çok sever, ona okuma lambası veya kitaba tutturulabilen minik pilli okuma lambalarından alabilirsiniz. Telefonla konuşurken ellerinin serbest kalması için yeni çıkan kulaklıklardan hediye edebilirsiniz. Sağlığına dikkat eden Başak erkeğine bir spor klübü için üyelik satın alabilirsiniz.

Başak Kadını: Başak kadını elleriyle çalışmaktan zevk alır. Ona bir aylık piyano dersi ya da pek çok özelliği olan portatif bir dikiş makinası alabilirsiniz.Ofisinde uzun saatler geçirdiği için çalışma masası için özgün bir aksesuar iyi bir seçimdir. Bilgisayar mükemmel bir hediye olacaktır. Başak iletişimci bir burç olduğundan sanal ortam tam ona göredir. Onun için bir senelik İnternet aboneliği satın alabilirsiniz. Formunu korumayı seven Başak kadınına evinde spor yapması için alacağınız bir kondisyon aleti de çok işine yarayacaktır. Mücevher alacaksanız; Başak burcunun taşı yeşimdir. Burcu minik desen ve baskıları yönetir; siyah paltosunu renklendirecek renkli ipek bir eşarp ya da zarif bir şal alabilirsiniz. Ona kazak almayı düşünüyorsanız tercihi nötr renklerdir; seçiminiz kaşmir, angora ya da ipekten yana olsun. Klasik beyaz bir gömlek -en kaliteli pamuklu veya ipek kumaştan- her zaman favorisidir. Titiz Başak kadınına beyaz bir bornoz verebilirsiniz. Klasik tarzdan hoşlanan Başak burcuna deri bir portfolyo, ajanda ya da iş çantası hediye edebilirsiniz. Başak burcu aynı zamanda çok dakiktir, klasik bir kol saati ya da iş yerinde masasına koyabileceği bir saat çok işine yarayacaktır.

Terazi Erkeği: Venüs tarafından yönetilen Terazi erkeği müzik dinlemeye bayılır. Hoşlandığı grupları aklınızda tutup ona sevdiği CD’lerden alabilirsiniz. Klasik müzik, caz ya da rock konserlerine bilet alarak onu eğlendirebilirsiniz. Yemeğe çıkacaksanız arkasından dans edebileceğiniz popüler bir klüp iyi seçim olacaktır. Arabası için CD çalar, evine yeni hoparlörler ya da CD walkmen alabilirsiniz. Terazi erkeği çok zevklidir ve giyimine önem verir. Beyaz şık bir gömlek, özel kol düğmeleri hediye edebilirsiniz. Yeni çıkmış seksi bir erkek kokusu bulursanız alın; hoşuna gidecektir. Terazi erkeğinin sosyal hayatı çok hareketlidir. Elektronik takvim, küçük el bilgisayarı gibi hediyeler günlük hayatını daha iyi organize etmesine yardımcı olacaktır.

Terazi Kadını: Terazi kadınının en favori hediyesi kaliteli mücevherdir. Ona opal bir yüzük ya da safir bir kolye alabilirsiniz. Terazi kadının sosyal yaşamı çok hareketlidir. Küçük bir gece çantası, şal ya da topuklu gece ayakkabıları alırsanız sık sık kullanacağından emin olabilirsiniz. Terazi parfüm ve parfümlü vücut losyonlarını çekiciliğinin bir parçası olarak kullanır; hiçbir zaman fazla gelmeyecektir. Aynı şekilde ipekli seksi iç çamaşırlarından da vazgeçemez. Şampanya rengi ipek bir gecelik hoşuna gidecektir. Burcu güzellik ve zerafet gezegeni Venüs tarafından yönetildiğinden doğal olarak taze çiçeklere bayılır. Terazi kadını evi için yeni bir aksesuardan çok hoşlanacaktır. Terazi’nin metali bakırdır. Bu herhangi bakır bir eşya, zarif bir saat ya da duvara asabileceği bakır kenarlı bir ayna olabilir. Taze güllerini koyabileceği şık bir kristal vazo tam ona göre bir hediye olacaktır. İnsanlarla çok ilgilidir, eğer ona kitap almaya karar verirseniz biyografi türü bir kitap seçmelisiniz. İnternette chat yapmaya bayılabilir onun için bir senelik İnternet erişimi alabilirsiniz.

Akrep Erkeği: Akrep erkeği Zodyak’ın gizli ajanıdır. Güvenlikle ilgili konular ilgisini çeker. Arabasına veya evine alacağınız güvenlikle ilgili değişik aksesuarlar hoşuna gidecektir. Arabası için radar dedektör veya CD çalar alın. Bu burç aynı zamanda deriden yapılmış şeyleri sever. Deri bir ceket, cüzdan, evrak çantası, seyahat için el çantası veya kemer verebilirsiniz. Akrep burcu son moda trendler yerine uzun süre kullanabileceği kaliteli ve klasik şeyleri tercih eder. Kitap almayı düşünüyorsanız uluslararası casusluk ya da cinayet romanı seçmelisiniz. Evinde zaman geçirmekten zevk alan Akrep erkeğine iyi cins içki, örneğin viski hediye edebilirsiniz. Akrep erkeği sevgilinizse ona seksi iç çamaşırı almayı düşünebilirsiniz.

Akrep Kadını: Akrep kadını iyi dikilmiş, klasik kesimli giysilerden hoşlanır. Ona, birçok yere rahatlıkla giyebileceği siyah bir elbise ya da -şanslı rengi- bordo bir gömlek alabilirsiniz. Klasik bir trençkot, şık bir şemsiye veya sonsuza dek kullanabileceği kaliteli bir deri çanta alabilirsiniz. Çalışıyorsa, deri bir evrak çantası çok işine yarayacaktır. Geceleri sık çıkan biri ise güvenliği için çantasında taşıyacağı özel bir alarm, anahtarlarını görebilmesi için minik bir el feneri veya en küçük boy cep telefonu hediye edebilirsiniz. Mahremiyetine çok düşkün ve bireysel olan Akrep kadınına isminin baş harfleri yazılı masa üstü aksesuarları verebilirsiniz. Siyah, ten ve mürdüm eriğinden parlak kırmızıya kadar çeşitli renklerdeki seksi, dantelli iç çamaşırlarına bayılır. Akrep kadını gerçek anlamda bir dişidir; sivri topuklu ayakkabı, push-up sütyen, jartiyer ve dantelli siyah çoraptan hoşlanır. Bir su burcu olarak parfüme hiçbir zaman doymaz; mutlaka en iyisini almalısınız.

Yay Erkeği: Yay erkeği sürekli hareket halindedir, günlük programına uyabilmesi için spor bir saat alabilirsiniz. Sık seyahat ettiği için pasaportunu ve biletlerini taşıyabileceği bir çanta verebilirsiniz. Yay erkeği çok sportiftir; kayak ayakkabısı, snowboard, basket ya da futbol topu, tenis raketi, spor kıyafeti, kamp yaparken kullanacağı bir çadır ya da mangal hediye edebilirsiniz. Olta takımı, avcı bıçağı ve pusula alabilirsiniz. Açık hava düşkünü olan Yay’a, dere tepe dolaşırken giyeceği bir anorak ya da yelek verebilirsiniz. Bahçesi varsa basket potası alabilirsiniz. Her zaman çocuk ruhludur, renkli bir uçurtmaya ya da sirk gösterisine bayılacaktır. Çocukları varsa uzaktan kumanda oyuncak helikopter yada tekne alın çocukları ile birlikte parklarda, su kenarlarında oynayacaktır.

Yay Kadını: Hareketli ve atletik Yay kadınına spor salonu için üyelik ya da egzersiz video kasetleri hediye edebilirsiniz. Yeni sporlar öğrenmek isteyebilir; binicilik, karate veya herhangi bir spor dalında ders almasını sağlayabilirsiniz. Aslında her konuda yeni şeyler öğrenmeyi sevdiğinden onun ilgisini çekecek birçok konuda örneğin İtalyancadan, Çin yemeğine kadar herhangi bir konuda ders ayarlayabilirsiniz. Giysi olarak konforlu ve rahat spor kıyafetleri tercih eder. Seyahat etmeyi seven Yay kadınına kullanışlı, katlanan bir bavul ya da pasaportu için kaliteli deri bir cüzdan alabilirsiniz. Oldukça moderndir; dijital video kamera iyi bir hediye olacaktır. Yönünü bulmasına yardımcı olacak spor bir saat, bir çift bot ya da spor ayakkabıları onu çok mutlu edecektir. Fazlasıyla zeki olan Yay kadınına eğer bir kitap alacaksanız daha sonra üzerinde tartışabileceğiniz ilginç ve derin bir konu seçmelisiniz. Burcun uğurlu taşı firuzedir. Firuzeden yapılmış ilginç bir takı alabilirsiniz. Hayvanları çok seven Yay’a kedi ya da köpek yavrusu hediye edebilirsiniz.

Oğlak Erkeği: Oğlak erkeği hisse senedi, hazine bonosu, yatırım fonu gibi para ile ilgili her çeşit hediyeden hoşlanacaktır. Ona değerli pul veya eski para koleksiyonu hediye edebilirsiniz. Bu burç statüye çok önem verir, onun için iyi bir mağazadan klasik seçimler yapmalısınız. Son moda akımlar ilgisini fazla çekmez. Klasik bir ipek kravat, kaşmir bir kazak, bir çift deri eldiven ya da sağlam botlar alabilirsiniz (Oğlak burcu dağları ve toprağı yönetir) . Tarih seviyor mu? Oğlakların çoğu tarihten büyük zevk alır. Eğer kitap alacaksanız, tarihle ya da işiyle ilgili bir kitap seçebilirsiniz. Satranç ya da tavla seti veya kaliteli bir şişe viski beğeneceği hediyelerdendir. Onun için stand up gösterilerine, komedi oyunlarına bilet alabilirsiniz.

Oğlak Kadını: Oğlak kadınına krem ya da yumuşak pastel renklerinde kaşmir, angora bluz veya takım alabilirsiniz.Soğuk kış gecelerinde ayaklarını sıcak tutması için yumuşak terlikler seçebilirsiniz.Oğlak burcu geçmişe çok önem verdiği için, ona eski bir takı ya da çok klasik inci ya da pırlanta küpeler hediye edebilirsiniz. Antikalara bayılır. Eski tip işlemeli bir yatak örtüsü ve yanında dantel kenarlı yastık kılıfları alabilirsiniz. Takılarını koyması için antika bir kutu seçebilirsiniz. Ünlü ressamların reprodüksiyonları da hoşuna gidecektir. 1950’lerin çizgisinde bir radyo bulabilirseniz harika bir hediye olacaktır. Kariyerine düşkün Oğlak kadınına şık bir evrak çantası, ajanda gibi şeyler alabilirsiniz. Parfüm alacaksanız klasik Fransız kokularını tercih etmelisiniz.

Kova Erkeği: Kova burcu, geleceğin yöneticisi elektirik gezegeni Uranüs tarafından yönetilir. Yeni çıkan teknolojiler ve elektrikle çalışan her şey onu çok heyecanlandırır. Ne kadar yeni olursa onun için o kadar iyidir. Dizüstü bilgisayar ya da elektrikli bir masaj aleti ile onu sevindirebilirsiniz. Paranız yetiyorsa uydu çanak aboneliği satın alabilirsiniz. Yeni bir bilgisayar oyunu, yazılımı veya bilgisayarı için speaker seçebilirsiniz. Yıldızları gözlemesi için teleskop ya da bilim kurgu konulu video kaset ya da DVD hediye edebilirsiniz. Bilim kurgu ya da çağın yeni sosyal eğilimlerini konu alan kitaplar alabilirsiniz. Ona hediye almak için elektronik eşyalar satan mağazaları dolaşın.

Kova Kadını: Kova kadını son derece moderndir ve Kova erkeği gibi elektrikle çalışan aletlere bayılır. Ona bir CD çalar ya da dijital video kamera alabilirsiniz.Kova burcu astrolojinin yöneticisidir. Ona astroloji ile ilgili kitaplar alabilir ya da yıldız haritasını çıkartırabilirsiniz. Kova aynı zamanda arkadaşlığı yönetir, birlikte çekilmiş resimlerinizi koyacağınız gümüş bir resim çerçevesi iyi bir hediye olacaktır. Arkadaşlarının doğum günlerini işaretleyebileceği güzel bir takvim alabilirsiniz. Giysi alacaksanız en son moda olanlarını tercih etmelisiniz. En uğurlu renkleri çivit mavisi, fuşya, kurşuni gridir. Ona bir güzellik salonundan aromaterapi masaj seansı hediye edebilirsiniz. Kristal hoşuna gider, kristal taşlı bir kolye seçebilirsiniz.

Balık Erkeği: Balık erkeği son derece yaratıcı, hassas ve duyarlıdır. Tai-Chi ya da yoga gibi konular ilgisini çekiyorsa ona kurslar bulabilirsiniz. Felsefe ve tekniği birleştirdiği için Balık burcu için mükemmel sayılır. Ona yeni bir fotoğraf makinesi alarak sürpriz yapabilirsiniz. Evi için, içi balıklarla dolu tuzlu su akvaryumu alabilirsiniz. Kaliteli bir bornoz ve duşta buğulanmayan özel bir ayna ya da ayarlanabilir bir duş başlığı verebilirsiniz. Deniz kenarında sakin bir kasabaya tatile gidebilirsiniz. Yelkencilik merakı varsa, el yapımı ahşap bir gemi ya da yelkenli maketi hoşuna gidecektir. Büyük bir yüzme havuzu olan spor klubüne üye yapabilirsiniz. En popüler gece klübünü seçin ve dansetmeye gidin. Ona bir çift spor ayakkabı alın. (Balık burcu ayakları temsil eder)

Balık Kadını: Balık kadınına klasik aşk şiirleri, aşk romanları, felsefe, fotoğrafçılık ya da sanatla ilgili kitaplar hediye edebilirsiniz. Kar beyazı ipek gecelik, pijama veya sabahlıkla onu şımartın. Pastel tonlarında dantelli iç çamaşırı ya da takımı alabilirsiniz. En favori renk menekşedir; ona bu renk ametist taştan yapılmış bir takı verebilirsiniz. Romantik Balık kadını yumuşak kokulu mumlara bayılır. Sevdiği parfümün banyo sabununu, vücut losyonunu alabilir, bulabildiğiniz en kaliteli banyo havluları ile birlikte hediye edebilirsiniz. Sevdiği kişinin resmini başucuna koyabilmesi için güzel bir gümüş resim çerçevesi iyi bir seçim olacaktır.Balık burcu rüyaları ve uykuyu temsil eder, ona paranızın yettiği en kaliteli kuş tüyü yastıkları alabilirsiniz. Kuş tüyü yorgan ya da çarşaf takımları da olabilir. Kaliteli şık çarşaf takımı alabilirsiniz. Onu rahatlatacak new-age müzik CD’leri seçebilirsiniz. Fotoğraf makinesi, polaroid kamera veya dijital video kamera hediye edebilirsiniz. Fotoğraf hobisi varsa yeni aksesuarlar alabilirsiniz.