Ona ilk günkü gibi aşık mısınız? İlişkinizin dolu dizgin devam ettiğini gösteren 10 işaret

Aşkın ne kadarlık bir ömrü olduğu kesin olarak bilinmese de bir ilişkinin devam edip etmeyeceğini, çiftlerin birbirilerini tıpkı ilk günkü gibi sevip sevmediklerini gösteren bazı ipuçları var.

Aşk ve ilişkiler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunlar haline gelir. Bir ilişkiye başlamak kadar o ilişkiyi devam ettirebilmek de önemli. Peki nasıl?

İlişki uzmanları, aşkı sürdürmek, heyecanı yaşatmak için çeşitli tavsiyeler verseler de her ilişkinin dinamiği, her insanın beklentisi farklı oluyor. Ancak yapılan yeni bir anket en azından bir ilişkinin devam edip etmeyeceğini, çiftlerin birbirlerini hala sevip sevmediklerini anlamanın ipuçlarını sunmayı başarıyor.

2.000 İngiliz üzerinde yapılan bir araştırmada, mutlu ilişkileri olan her on kişiden sekizinin aşkın dünyadaki en önemli şey olduğuna inandığı ortaya çıktı.

Madem aşk bu kadar önemli, aşk dolu bir ilişki için neler gerekli? Listenin en başında bulunan ve katılımcıların büyük çoğunluğunun (yüzde 58) hemfikir olduğu; çiftlerin birbirlerinin iyi olup olmadığını kontrol etmeleri. Çiftlerin birbirlerinin nasıl olduğuyla ilgilenmeleri iyi bir ilişki için neredeyse olmazsa olmaz kabul ediliyor. Araştırmada katılımcıların hemfikir oldukları; şakalaşabilmek, sessizce beraber oturabilmek, “seni seviyorum” diyebilmek gibi bir ilişkinin iyi gittiğini gösteren bazı ipuçları şu şekilde sıralanıyor.

1. Düzenli olarak partnerinizin iyi olup olmadığını sormak (yüzde 58)

2. Her zaman birbirinize sahip çıkmak (yüzde 56)

3. Her gün “seni seviyorum” demek (yüzde 53)

4. Yakınlık için zaman ayırmak (yüzde 50)

5. Partnerinize güzel göründüğünü söylemek (yüzde 50)

6. Gariplik duymadan sessizce oturabilmek (yüzde 49)

7. El ele tutuşmak (yüzde 47)

8. Birinin diğerine nasıl hissettiğini sormadan bilmesi (yüzde 46)

9. Şakalaşabilmek (yüzde 40)

10. Bir tartışma çözülene kadar asla uyumamak (yüzde 39)

Listede yer almasa da katılımcıların üzerinde durdukları bir diğer nokta da; partnerlerinin uyanır uyanmaz, sosyal medya hesaplarını ya da e-postalarını kontrol etmeden kendilerine “günaydın” mesajı atması oldu.