"Ona olsun burnunuzu sokmayın"

Özersay, dün gece gerçekleşen AKP'nin evet mitingine katılan Dürüst ve Atun'un kendisine rahmetlik eniştesinin kamyon tamirhanesindeki kullandıkları grasso yağını hatırlattığını belirterek sert eleştirilerde bulundu.

Halkın Partisi lideri Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, dün gece AKP’nin Atatürk Spor Salonu’nda düzenlediği “evet mitingine” katılan KKTC’li iki bakana ilişkin manidar bir eleştiride bulundu.

Özersay, mitinge katılımda bulunan Kemal Dürüst ve Sunat Atun’un açıklamalarının, kendisine rahmetlik eniştesinin kamyon tamirhanesindeki grasso yağını hatırlattığını vurguladı.

Özersay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Rahmetlik eniştem çok iyi bir kamyon, tır şoförü ve makinistiydi. Nedense tamirhanesindeki grasso yağını anımsadım dün akşam… UBP-DP hükümetinin bakanları Türk hükümetine yağ çekmekten vazgeçti, artık tam bir yağdanlık gibi davranıyorlar.

Türkiye’de yapılacak olan referandum, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının karar vereceği, seçim yapacağı bir süreç olmalıdır. Bu durum aynı zamanda KKTC yurttaşı da olan çift uyruklu bireyler için de geçerlidir. Bu propaganda sürecine Türkiye dışından bir ülke yetkilisinin (bu KKTC dahi olsa), siyasi parti temsilcisinin, vekil ya da bakanının müdahale etmesi, yönlendirme yapmaya çalışması, ne demokrasiyle bağdaşır, ne de Türk Halkının İRADESİNE SAYGI ile.

UBP-DP hükümetinin iki bakanı ve sözde bağımsız vekilleri, Türkiye’deki referanduma dair kampanyaya adeta fiilen katılıyor, konuşma yapıyor, o seçime dair tercihini açıklıyor ve bir adım daha ileri giderek “bayraklar inmesin, ezanlar susmasın diyorsanız filan yönde oy kullanın” bile diyor.

İçimden “siz şimdi böyle yaparsanız, yarın da Türkiye yetkilileri, siyasi partileri, vekilleri veya bakanları kalkıp KKTC’deki seçimlere müdahale ederlerse bir şey demeye yüzünüz mü kalır” diye sorayım diyorum, vazgeçiyorum. Neden mi? E bu iki bakan bu türden bir siyasi müdahale olsa herhalde zil takıp oynarlar da ondan. Yani zaten bundan rahatsız olacak bir yüz yok ki…

Nerenin bakanı, hangi ülkenin yetkilisi/bakanı olduğunu bile unutan, yağ çekecek diye artık gördüğü her kürsüye koşan, her platforma çıkıp yanındakilerin elini kavrayıp havaya kaldıran bir garip haller.

Hasbelkader KKTC’nin bakanı olarak bulunduğunuz o makamlara ve Kıbrıs Türkünün iradesine saygınız olmadığını biliyorduk zaten de, bari Türk Halkının referandumda seçim yapma iradesine saygı gösterin, ona olsun burnunuzu sokmayın, ondan olsun EKSİK GALIN.