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Önal: Bankalarımızda 12’den Sterlin Satışı Yoktur

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Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, Başbakan Faiz Sucuoğlu‘nun, “Bankalarla görüşüyoruz, Sterlini 12’ye sabitleyeceğiz” sözleri üzerine, “Bankalarımızda 12 TL’den sterlin satışı yoktur” açıklamasını yaptı.
Önal: Bankalarımızda 12’den Sterlin Satışı Yoktur

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, Başbakan Faiz Sucuoğlu‘nun, “Bankalarla görüşüyoruz, Sterlini 12’ye sabitleyeceğiz” sözleri üzerine, “Bankalarımızda 12 TL’den sterlin satışı yoktur” açıklamasını yaptı.

Önal: Bankalarımızda 12’den Sterlin satışı yoktur.

Başbakan Sucuoğlu, döviz krizinin vatandaşı ezdiğini ve borcunun taksitlerini dahi ödeyecek durumda olmadığını belirtmiş ve “Bankalarla görüşüyoruz, sterlini 12 Türk Lirası olarak sabitleme konusunda epeyce yol aldık” demişti.

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal ise sosyal medya hesabından gün boyu gelen sorular nedeniyle açıklama yapmak zorunda kaldığını belirterek, “Bankalarımızda 12’den Sterlin satışı yoktur, kamuoyunun bilgisine sunulur” dedi.

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