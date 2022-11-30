Onalt: Hayvancıyı kaybetmek, bitirmek için uğraşıyorlar

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Kasaplar Birliği'nin 'ithal et' çağrısı üzerine basın açıklaması yaptı.

"Bu kasapların oyunudur, ülkede yeterli hayvan vardır' diyen Birlik Genel Sekreteri Adil Onalt, et fiyatlarının dünya piyasalarına bakıldığında ülkemizde normal olduğunu, et fiyatlarını marketlerin yükselttiğini belirtti.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğluları'nın yurt dışında olduğunu, döndüğünde sürecin en ince ayrıntısına kadar değerlendirileceğini kaydeden Onalt, et ithaline izni verildiği takdirde her türlü eylem haklarını kullanacaklarını belirtti.

"Kasapların bu saldırı haincedir"

Et fiyatlarının bu denli yüksek olmasında denetimsizliğin başı çektiğini kaydeden Onalt, 'kasapların bu saldırısı haincedir. Hayvancıyı kaybetmek, bitirmek için uğraşıyorlar. Gidişatımız iyi değil. Ben ortaya maliyet koyuyorum, hadi kasaplar da koysun maliyetlerini ortaya.