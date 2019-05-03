Onay almadan ticari amaçlı mesaj göndermek artık suç

GSM hatları üzerinden, toplu bir şekilde gönderilen ticari içerikli mesajlar, artık kullanıcının onayı olmadan gönderilmesi halinde suç kapsamına girecek.
Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı, 30 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre artık, kullanıcının onayını almadan ticari amaçlı mesaj göndermek suç kapsamına girdi.
Yasa gereği, kişinin özel hayatının gizliliğine tabi tutulan kimlik bilgileri ve cep telefonu numarasının GSM operatörleri işbirliğiyle, kullanıcının onayı alınmadan ticari maksatlı kullanılması, 2 yıla kadar hapis cezası öngörülebilecek.
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