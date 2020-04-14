‘’Önce bilim kurulunun verilerini, paylaşıp, kararları ondan sonra açıklamak neden bu kadar zor geliyor anlamak mümkün değil!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu’nun görüşünü, belirlediği koşulları duymak istediklerini söyledi.

Erhürman paylaşımında;

‘Bazı dairelerin, iş yerlerinin açılması konuşuluyor yine. Bir kez daha gereksiz tartışmalara, ayrışmalara, çatışmalara sürüklemeyin bizi. Bilim Kurulu’nun (kurullarının) görüşünü, belirlediği koşulları duymak istiyoruz. Kamuoyuyla önce bilim kurulunun ortaya koyduğu verileri, bilgiyi paylaşıp, kararları ondan sonra açıklamak neden bu kadar zor geliyor anlamak mümkün değil!’ dedi.