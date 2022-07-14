Önce Çaldılar Sonra Sattılar

20.05.2022-01.06.2022 tarihleri arasında, Cihangir’de, Çıkmaz Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; 2 adet klima dış ve iç üniteleri, 7 adet alüminyum çerçeveli sineklik teli, 5 adet bakır tencere, 2 adet lavabo çeşmesi ve gazlı şofben çalınmıştır.
Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen K.C.(E-18) ve M.G.Y.(E-19) tutuklanmıştır.
Bahse konu şahısların yapılan ileri sorgulamasında, çalmış oldukları klima dış ünitesini Haspolat’ta faaliyet gösteren bir işyerine 1050TL karşılığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
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