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Önce ÇEK kayboldu dedi, sonra bozmaya gitti!

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Önce ÇEK kayboldu dedi, sonra bozmaya gitti!
Önce ÇEK kayboldu dedi, sonra bozmaya gitti!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 08.11.2019 tarihinde Girne’de O.Y.(E-35) başka bir şahıs adına kaşideli kendi adına ısdar olunan 10.000 TL meblağlı çek yaprağını aslında kaybolmadığını bildiği halde polise kayıp olarak bildirerek polise yalan beyanda bulunmuştur.

Adı edilenin konu çeki 31.01.2020 tarihinde bozdurmak için bankaya verip teşebbüs ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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