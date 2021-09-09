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Önce çıkarın talimatı verdiler, şimdi o kitapları toplatıyorlar

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Önce talimat verdiler, şimdi o kitapları toplatıyorlar
Önce çıkarın talimatı verdiler, şimdi o kitapları toplatıyorlar

Rum Eğitim Bakanlığının, “Oxford Discover Futures 3, Workbook” isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce, Atatürk’ün kahramanlığından söz eden sayfanın yırtılmasını istemesi, daha sonra ise talimatı verilen genelgeyle ilgili açıklama yaparak, kitabın "uygunsuz" değerlendirilerek tümden toplatılmasına hükmedildiğini açıklaması bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Anlaşmazlık Nedeni Olan Kitap Toplatılıyor- Kemal Atatürk’ü Öven Sayfanın Çıkarılmasıyla İlgili Talimat Karışıklığa Neden Oldu” başlıklı haberinde, lise ikinci sınıfların İngilizce kitabında tartışmaya neden olan sayfanın en nihayetinde yırtılmayacağını, ancak kitabın toplatılacağını yazdı.

Kitabın çözüm bulunana kadar en azından geçici olarak toplatılacağını, çünkü “uygunsuz” olarak değerlendirildiğini yazan gazete, bunun Rum Eğitim Bakanlığının kitapla ilgili kararı olduğunu ve kitapta Atatürk’ü “liderlik örneği” ve “Türkiye’nin en iyi lideri” olarak niteleyen ve öven bir metin bulunduğunu belirtti.

Rum Eğitim Bakanlığının, konuyla ilgili açıklamasında, ders kitaplarının birinde yer alan söz konusu ifadenin geçtiğimiz gün tespit edildiği ve bunun tespit edilmesinin ardından acil olarak bir elektronik mesaj gönderilerek, bu mesajla kitabın öğrencilere dağıtılmasından önce okullardan söz konusu sayfanın kitaptan çıkarılmasının istendiği ifade edildi.

Öğretmenlerin bir kısmının bu mesaja tepki göstermesinin ardından konunun boyut kazandığını yazan gazete, haberinde Rum Eğitim Bakanlığının dünkü yazılı açıklaması yanı sıra AKEL’in açıklamasına da yer verdi.

Gazeteye göre AKEL milletvekillerinden Hristos Hristofidis, konuyla ilgili açıklamasında, Rum Eğitim Bakanlığının kabul edilemez, otoriter, anti-pedagojik ve tarihin kara sayfalarına gönderme yapan tutumlarla davrandığını belirtti.

Hristofidis “yanlış veya kabul edilemez ifadeler var olsa bile, öğretmenlerin ve öğrencilerin eleştirel düşüncesinin geliştirilmesi çerçevesinde, bu gibi durumlarda olması gereken şeyin, herhangi bir ifadeye argümanlarla yanıt verilmesi” olduğunu da ifade etti.

Hristofidis iddialarını şöyle sürdürdü; “Kitapların imha edilmesi başka dönemlerde gerçekleşirdi. Bizim, eğitimimiz aracılığıyla başarmak istediğimiz şey, kitapların sayfalarının yırtılmasından çok daha farklı bir şeydir.”

Alithia gazetesi ise “Kemal Atatürk Yüzünden Alt Üst!- ” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde ise, İngilizlerin, Kıbrıs sorunundaki herhangi bir siyasi tezleriyle değil, fakat siyasi tezlere sahip bir kitap için Rum kesimini yine alt üst ettikleri yorumunda bulundu.

Gazeteye göre, Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (OELMEK) Başkanı Kostas Hacisavvas, ne olduğu konusunda Rum Eğitim Bakanlığından izahat isteyeceklerini ifade ederken, ELAM partisi ise açıklamasında “bakanlığın hareketini memnuniyetle karşıladığını” ifade ederek “Hellenizmin katili olan Kemal Atatürk’ün Yunan okullarında herhangi bir şekilde övülmesinin hiçbir şekilde tolere edilmeyeceği” iddiasında bulundu.

Politis’te yer alan habere göre, OELMEK açıklamasında ayrıca “tarihi gizlemenin eleştirel düşüncenin güçlenmesine karşı olduğunu” ifade etti.

Haber Politis gazetesinde “Prodromos Kemal Atatürk’ü ‘Yırttı’- İngilizce Kitabından Bir Sayfanın Çıkarılmasıyla Başladılar, Kitabın Toplatılması Kararına Vardılar”, Haravgi’de ise “Eğitim Bakanlığı Eğitim Alanındaki Eleştirel Düşünceyi İptal Ediyor- İngilizce Kitabını Atatürk Yüzünden Toplatıyorlar” başlığıyla yer aldı.

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