Önce darp etti, sonra da telefon ve pasaportunu çaldı

PGM Basın Subaylığı açıkladı:

29.07.2021 tarihinde saat 23.30 sıralarında Lefkoşa’da E.N.(E-31) aralarında bulunan alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Emmanuel Okorite SAMPSON’un vücudunun muhtelif yerlerine yumruk atıp ciddi bir şekilde darp ettikten sonra adı edilenin üzerinde bulunan cep telefonunu ve adına ısdar olan pasaportunu zor kullanarak alarak olay yerinden kaçtığı tespit edilmiştir. Mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğuna inanılan G.R.M.(K-31) tutuklanmış olup; E.N.(E-31) ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.