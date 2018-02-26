Önce darp sonra soygun!

25.02.2018 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Zeytinlik’te Tuki zay Sitesi içerisinde P.C.O.(E-22) aralarındaki alacak verecek meselesinden dolayı tartıştığı Owumi Felix OWUMİ’nin göğsüne yumruk vurup darp ettikten sonra, adı edilenin elinde bulunan Samsung A5 marka cep telefonunu zorla çekerek aldıktan sonra site içerisinde bulunan Owumi Felix OWUMİ’ya ait ikametgahın açık durumdaki penceresinden elini içeri sokup, sehpa üzerinde muhafaza edilen Owumi Felix OWUMI’ye ait kol saatini ve bir adet altın zincir kolyeyi çalmıştır.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.