Önce karısını sonra kendini bıçakladı!

Mağusa'da akıl almaz olay...

DETAY'ın polisten edindiği bilgilere göre Mağusa'da eşi olduğu iddia edilen bir kadını bıçakla yaralayan adam ardından da kendini bıçakladı.

Yaşanan akıl almaz olay sonucu bıçaklanan kadın ağır yaralı bir şekilde Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, adamın ise yaralı olduğu ancak durumunun ağır olmadığı bildirildi.

Kimlikleri henüz açıklanmayan şahıslarla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

Ayrıntılar birazdan...

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