  • BIST 2.429,05
  • Altın 896.332
  • Dolar 14.7801
  • Euro 15.5652
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAÇin açıkladı: H3N8 kuş gribi insanda tespit edildi

Önce protokol sonra güven oylaması

» »
Turizm Bakanlığında buluşan hükumetin zirvesi toplantıyı tamamladı.
Önce protokol sonra güven oylaması

Turizm Bakanlığında buluşan hükumetin zirvesi toplantıyı tamamladı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu toplantıdan ilk ayrılan kişi oldu.

Gündem Kıbrıs'a konuşan Başbakan Faiz Sucuoğlu toplantının içeriği ile ilgili fazla detay vermedi.

Sucuoğlu, "Sadece sohbet" dedi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise "bir sıkıntı veya çatlak yok" dedi. Arıklı, dışardan gazel okumak çok kolay ülkedeki sorunları çözmek için hükumet kuruyoruz bu sorunların çözümü için konuştuk.

Dikensiz bir gül bahçesinde değiliz dedi. Arıklı bu toplantı bir kriz toplantısı değildi, bir yol haritası çizmek için toplandık ifadelerini kullandı.

Cumartesi gününden önce anlaştığımız protokolü imzalayacağız sonra güvenoylamasına katılacağız dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, toplantının kriz toplantısı olmadığını teyit etti.

Ataoğlu, bu toplantı ülkedeki sıkıntılarla alakalıydı.

Ortaya koyduğumuz noktalar ülke ekonomisindeki sıkıntıların nasıl aşılacağı ile ilgili idi ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kriz üzerine kriz.. Liderler zirvesi yapılıyor.. DP -YDP yaşananlardan rahatsız!28 Nisan 2022 Perşembe 16:44
  • Erhürman sert çıktı... “Kimse bu memleketi alternatifsiz zannetmesin”28 Nisan 2022 Perşembe 16:43
  • Öztürk: Anavatanın Güçlü Desteğini Bir Kez Daha Hissettik28 Nisan 2022 Perşembe 16:35
  • Karpaz'daki Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi Olacak28 Nisan 2022 Perşembe 16:32
  • Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’ye gidiyor28 Nisan 2022 Perşembe 16:26
  • Zehirli yılanın ısırdığı kişi yoğun bakımda28 Nisan 2022 Perşembe 16:22
  • Ercan Havalimanı Ramazan bayramını yoğun geçirecek28 Nisan 2022 Perşembe 16:17
  • UBP'de kritik toplantı 4 saat sürdü28 Nisan 2022 Perşembe 16:05
  • YÖDAK Başkanı Avcı, Ankara'da YÖK Başkanı Özvar ile Görüştü28 Nisan 2022 Perşembe 14:43
  • Mart Ayı Fatura Farkı İade Edilecek28 Nisan 2022 Perşembe 14:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti