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Önce Soydu Sonra Soyulup Darp Edildi

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Önce Soydu Sonra Soyulup Darp Edildi

30.03.2022 tarihinde, Hamitköy’de, misafir olarak bulunduğu ikametgah içerisinden arkadaşı İ.A.(E-31)’ya ait dizüstü bilgisayarı çalıp Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerine 250 ABD Doları karşılığı satan A.K.R.(E-22); bilgisayarı çalıp sattığı gerekçesi ile İ.A. ve S.I.O. (E-43) tarafından vücudunun muhtelif yerlerine yumruk ve tekme atılarak darp edildiği sırada, S.I.O. tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile A.K.R’yi sırt kısmından hafif şekilde yaralamış ve zor kullanarak telefonunu çalmıştır. 


Akabinde A.K.R. rızası dışında İ.A’nın kullanımındaki araca zorla bindirilerek Hamitköy’de başka bir adrese götürülüp orada da darp edilmiştir.

İ.A.(E-31) ve S.I.O.(E-43) tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 
 

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