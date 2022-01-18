Önce Telefonu Sattılar Sonra Polis İstiyor Diye Geri Aldılar

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

08.10.2021-08.11.2021 tarihleri arasında, Lefkoşa’da, R.P.(E-23) ve C.Z.(E-48), R.P’ye ait olup 5000 TL karşılığında bir şahsa sattıkları cep telefonunu daha sonra, içerisinde görüntülerin olduğunu ve polisin cep telefonunu istediği yalan beyanında bulunup dolandırmak kastı ile söz konusu cep telefonunu konu şahıstan geri almak suretiyle sahtekarlıkla para temin etmişlerdir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıslar, 17.01.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmışlardır.

Soruşturma devam etmektedir.