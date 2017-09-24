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Önce Yeşilova, Sonra Doğan 2-2

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Önce Yeşilova, Sonra Doğan 2-2
Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Yeşilova 6. Dakikada Lula Lua’nın penaltıdan, 15. Dakikada ise Bill Osman’ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. 31 de Quincy penaltıdan farkı bire indirdi. 88 de Kenan beraberlik golünü serbest vuruştan attı.

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Yeşilova 6. Dakikada Lula Lua’nın penaltıdan, 15. Dakikada ise Bill Osman’ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. 31 de Quincy penaltıdan farkı bire indirdi. 88 de Kenan beraberlik golünü serbest vuruştan attı.

Saha: Alsancak Yeşilova

Hakemler: Ali Özer-Ferhat Tuna-Ömer Doğru

Yeşilova: Hasan Piro-Okan-Talat-Seyi  Adaleke-Memduh-Binya-İlyas-Aksel(60 Cenker)-Lua Lua(67 Bayram)-Deniz(52 Yasin)-Bill Osman

DTB: Ozan-Ahmet Sönmez-Hasan Kanlı-Emek(dk. 85 Ahmet Çağer)-Koral-Rahemm(69 Ahmet Coşkun)-Quincy Osei-Selim-Kenan-Aydın-Adebite

Goller: Dk. 6 Pen. Lua Lua, Dk. 15 Bill Mehmet Yeşilova-Dk 31 Osei Pen., 88 Kenan(DTB)

Kırmızı Kartlar: Dk 60 :Binya (çift sarı)-Dk. 83 Cenker(Yerşilova)

Karşılaşmadan notlar:

Dk. 6: Hasan Kanlı, Bill Mehmet’i ceza alanı içinde düşürdü. Penaltı atışını Lua Lua kullandı. 1-0

Dk. 15: Luas Lua’nın geri pası ile buluşan Bill Osman topu yerden ve sert bir şekilde DTB kalesine gönderdi. Top Ozan’ın bakışları arasında ağlara giderek gol oldu. 2-0

Dk. 31: Ahmet Sönmez’in ceza alanı içinde kullandığı toplu eliyle karşılayan S. Adaleke penaltıya neden oldu. Atışı Q. Osei kullandı 2-1

Dk. 38: Binya’nın  korner atışından gelen topa gelişine vuran Bill Osman’ın vuruşu az farkla dışarı çıktı.

İkinci yarıya DTB hızlı başladı. 50.dakikada Selim Okan’dan kurtuldu, pasını Kenan’a verdi. Kenan kaleci Hasan’la karşı karşıya pozisyonu değerlendiremedi.

Dk. 53: Soldan topu taşıyan Kenan pasını Adabite’ye verdi. Yeni transfer topa vurmakta gecikince pozisyon kaçtı.

Dk. 71: Koral’a yapılan faulü ceza alanının hemen dışından Emek kullandı. Top az farkla dışarı çıktı.

Dk. 81: Adabite kaleci Hasan Piro ile karşı karşıya gol şansını kullanamadı. Hasan topu ayağından aldı.

Dk. 88: Bayram’ın ceza alanı hemen dışında yaptığı faul atışını DTB’nden Kenan kullandı. Akıl dolu vuruşu barajın üstünden ağlara gidince skor eşitlendi. 2-2

Uzatma dakikalarında Doğan baskısı gol getirmeyince karşılaşma 2-2 sona erdi.

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