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Önce Yorumlarını, Sonra Fotoğraflarını Sildi! Hande Erçel, Kerem Bürsin'i Bitirdi

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Önce Yorumlarını, Sonra Fotoğraflarını Sildi! Hande Erçel, Kerem Bürsin'i Bitirdi
Önce Yorumlarını, Sonra Fotoğraflarını Sildi! Hande Erçel, Kerem Bürsin'i Bitirdi

Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkının geri dönülemez şekilde bittiği iddiaları, sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Hande Erçel, Kerem Bürsin ile olan bazı fotoğraflarını sildi. Önce sevgilisinin yorumlarını silen oyuncu Erçel daha sonra ise çoğu fotoğrafı sayfasından kaldırdı.

Erçel'in kalan fotoğraflarının altına "Lütfen bu aşkı bitirme" yorumları yağıyor

Sen Çal Kapımı setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

SESSİZ KALMIŞLARDI AMA GALİBA CİDDİLER

Ayrıldıkları iddia edilen ancak haberlere sessiz kalan ünlü çiftten Hande Erçel, Kerem Bürsin ile olan fotoğraflarının bazılarının önce yorumlarını ardından da fotoğrafın kendisini sildi.

 

ÖNCE YORUMLARI, SONRA FOTOĞRAFLARIN TAMAMINI SİLDİ

Hande Erçel sayfasında Kerem Bürsin ile olan fotoğrafların çoğunu silince herkes bu durumu ayrıldıklarına yordu. Kerem Bürsin'in ise sayfasında fotoğraflar duruyor.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Cephesinde Bomba Gelişme

Hande Erçel'in kalan postlarının altına ise "Bunu da sil bari" yorumları yağıyor.

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