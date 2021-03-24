  • BIST 1.413
  • Altın 441,519
  • Dolar 7,9206
  • Euro 9,3698
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA7836 test yapıldı, 13'ü yerel 24 pozitif vaka

Önce yumruk attı Sonra defalarca bıçakladı!

» »
Lefkoşa’da Başkent Pansiyonda medyana gelen yaralama olayıyla ilgili tutuklanan Danilare Ganiyu Wande ile ülkede kaçak yaşayan ve aynı olayda gözaltına alınan Ventekesan Shanmuganathan dün mahkemeye çıkarıldı.
Önce yumruk attı Sonra defalarca bıçakladı!

Lefkoşa’da Başkent Pansiyonda medyana gelen yaralama olayıyla ilgili tutuklanan Danilare Ganiyu Wande ile ülkede kaçak yaşayan ve aynı olayda gözaltına alınan Ventekesan Shanmuganathan dün mahkemeye çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kemal Erdelhun zanlı Danilare Ganiyu Wande’nin 23 Mart 2021 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Surlariçi Girne Caddesi üzerinde bulunan Başkent Pansiyonu no108 adresi içerisinde yemek pişirme konusunda aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde ayni pansiyonda sakin Ventekesan Shanmuganathan’ın (E-27 Hindistan) yüzüne yumruk atarak darp ettikten sonra mutfak odasından almış olduğu ağız uzunluğu 12 cm toplam uzunluğu 22 cm olan ekmek bıçağını Shanmuganathan’ın ensesine 3 kez, sırtının orta kısmına iki kez, sol omuz kısmına bir kez sokup çıkarmak suretiyle yaraladığını söyledi. Polis, Ventekesan Shanmuganathan’ın ense kısmında 3 cm, sırt kısmında ise 2 cmlik kesi oluştuğunu belirtti. Polis memuru, Ventekesan Shanmuganathan’ın aynı gün 112 hızır servisi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildiğini, hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Polis, zanlının ayni gün tespit edilerek, tasarrufunda bulunan ekmek bıçağının emare alındığını, yapılan muhaceret kontrolünde 27.4.2020 tarihinden itibaren KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini ifade etti. Polis memuru, olayda yaralanan Ventekesan Shanmuganathan’ın da 30 Eylül 2020 yılından beridir ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirlediklerini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata olumsuz etki edebileceklerini ifade ederek, 2 gün tutukluluk talep etti.

mahkeme-yaralama.jpg

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlılar hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de Covid-19'dan bir can kaybı daha!24 Mart 2021 Çarşamba 15:14
  • Meclis Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Üç Dilekçeyi Görüştü, İkisini Karara Bağladı24 Mart 2021 Çarşamba 14:59
  • KTAMS: “Kamu Ve Özel Sektör Kurumlarına Girişlerde Pcr Testi Şartı Aranması Gerektiği Kanaatindeyiz”24 Mart 2021 Çarşamba 14:58
  • Önce yumruk attı Sonra defalarca bıçakladı!24 Mart 2021 Çarşamba 14:55
  • Kadına Şiddet hız kesmiyor!24 Mart 2021 Çarşamba 14:48
  • 2 Suriyeli kaçak yakalandı24 Mart 2021 Çarşamba 14:46
  • Kaçak olarak Güney Kıbrıs'a geçmeye çalışan 7 yabancı yakalandı24 Mart 2021 Çarşamba 14:31
  • Saner: Erken seçim konusunda görüşmeler yaparak son noktayı koyacağız24 Mart 2021 Çarşamba 14:22
  • Üstel: ”Açılım sürecinde özel sektör, kurum ve kuruluşların desteği ile ciddi bir denetim mekanizması oluşabilir”24 Mart 2021 Çarşamba 14:13
  • KTOEÖS Ve Atama Bekleyen Öğretmenler, Bakanlık Ve KHK’ye Dilekçe Verdi, Açıklama Yaptı24 Mart 2021 Çarşamba 14:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti