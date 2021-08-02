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Önceki testleri negatif, Özersay bugün son bir test daha yapacak

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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ailede pozitif vakalara rastlanması nedeniyle test yaptırdığını açıkladı.
Önceki testleri negatif, Özersay bugün son bir test daha yapacak

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ailede pozitif vakalara rastlanması nedeniyle test yaptırdığını açıkladı.

Katıldığı bir tv programında açıklamalarda bulunan Özersay, önceki testlerinin negatif çıktığını, bugün son bir test yapacağını söyledi.

Özersay, “Bayram sürecinde aile olarak bazı sıkıntılar yaşadık. Bayramın son günü birkaç pozitif çıktı ailede iki günde bir test yaptık. Hastanede ailemizden iki kişi hastanede bir iki kişi de evde tedavi görüyor. Bayram döneminde yakın temas ve aile içi sık görüşme olumsuz görüşlere neden oldu” diye  konuştu.

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