“Öncelikli incelenme son dönemde yapılan 2 bin civarındaki vatandaşlık”

Başbakan Tufan Erhürman, vatandaşlık konusunda öncelikli incelenmenin son dönemde yapılan 2 bin civarındaki istisnai vatandaşlıklarla ilgili olacağını söyledi.

Erhürman, İçişleri Bakanlığı’nda üst düzey kadrolar tamamlanır tamamlanmaz, vatandaşlık incelemeleriyle ilgili gelişmelerin de kamuoyuna açıklayacağını ifade etti.

Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmek üzere TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay aracılığıyla randevu talep edildiğini de kaydederek, “Sayın Büyükelçi, Türkiye’deki sıkıntılı ortamı da dikkate alarak en kısa sürede randevuyu almak için gerekli girişimleri yapacağını söyledi” dedi.

Erhürman, bugünkü basın toplantısında soruları yanıtladı.

Başkan vekili ve belediye meclisi üyeleri istifa eden, anahtarı İçişleri Bakanlığı’na devredilen Yenirenköy Belediyesi konusunda da sorular yöneltilen Başbakan, “Belediyeyle ilgili çalışma başlatıldı. Personel sayısının bu kadar artmasında kim sorumluysa ondan hesabı sorulacak” dedi.

“GÜNDEMİMİZDE 3 BİNA VAR…”

Basın toplantısındaki bir soru üzerine Başbakan, devlet tiyatrolarının yanan binasının, belediyenin arkasında sergi salonlarını da içeren binanın ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası için binanın gündemlerinde olduğunu söyledi.

Erhürman, bunların projelendirmesi konusundaki talimatların verildiğini kaydetti.

Erhürman, bu hafta içinde birkaç müzeyle ilgili girişimleri olduğunu söyleyerek, bu konuda gelişme olduğu zaman açıklama yapacağını dile getirdi.

“İLK DEFA VATANDAŞ OLANLAR ÖNLERİNDEKİ İLK SEÇİMDE OY KULLANAMAYACAK”

Vatandaşlık konusundaki soruları da yanıtlayan Erhürman şunları aktardı:

“Hükümet programında da açıkça yazdığı gibi ‘Bakanlar Kurulu tarafından vatandaş yapılması zorunlu görünenler vatandaş yapılır’ hükmü kalkacak. İstisnai vatandaşlığın ikinci türü olan spor, kültür, ekonomi gibi konularda yararlı hizmetleri bulunanlarla ilgili konu ayrıntılı kriterlere bağlanacak. İlk defa vatandaş olanlar önlerindeki ilk seçimde oy kullanamayacak. Bu konularda 4 partinin hemfikirliği var. Bu çalışmanın başlatılması için düğmeye basmadık. Özellikle İçişleri Bakanlığı bünyesinde üst düzey kamu görevlisi açısından henüz ihtiyaç giderilmedi. ”

“POLİSLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİ GKK KOMUTANIYLA PAYLAŞTIM. POLİS GENEL MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞMEMİ BU HAFTA…”

Polisin sivile bağlanması ve 22 Ocak olaylarıyla ilgili aranan 9 kişi hakkındaki sorulara yönelik Başbakan şunları söyledi:

“CTP olarak bizim görüşümüz polisin sivile bağlanmasıdır. Ama koalisyonda bu konuda bir hemfikirlik yok. O yüzden konu hükümet programının bir parçası değildir. Başbakan olarak polisle ilgili siyaseten sorumlu olan kişiyim. İlk hafta GKK ve KTBK komutanları ile görüştüm. Polisle ilgili görüşlerimi GKK Komutanıyla paylaştım. Polis Genel Müdürü ile görüşmemi bu haftaya bıraktım. 9 kişi konusu gündemde. Ben sadece bu konuyla ilgili değil, başka konularla ilgili de bilgi alma ihtiyacı içindeyim.

Mesela uyuşturucu konusunda neden belli bir gramın üstünde bir tutuklama yapamıyoruz, bu konudaki sıkıntılar nelerdir? Neden sadece kullanıcılara ulaşabiliyoruz ama daha üst düzeye ulaşamıyoruz? Bunları gidermek için teknik ihtiyaç mı var, personel ihtiyacı mı var? Bunları nasıl kapatacağız? Ülkede başka konularda istihbarat açığı var mı? Birtakım şeyleri haber alıyor ve gerekli girişimleri yapıyor muyuz yapmıyor muyuz? Bütün bunları konuşacağız ve sizlere bu konularda bilgi aktaracağım.”

“VATANDAŞLIK DA İDARİ BİR İŞLEM…”

Yurttaşlık konusunda başka bir soruyu yanıtlayan ve bu konuda hukuki bilgi veren Başbakan, yurttaşlığın idari işlem olduğunu, idari işlemlerin ağır bir hukuki sakatlık veya hile içermediği durumlarda 75 gün içinde geri alınabileceğini, vatandaşlıkların da bu hukuki çerçevede değerlendireceğini söyledi.

“50 YIL ÖNCE YAPILSA BİLE AĞIR BİR HUKUKİ SAKATLIK VARSA O İŞLEM GERİ ALINABİLİR”

Erhürman, “ ‘Vatandaşlıklarda ne kadar geriye gidilecek?’ sorusunun cevabı burada yatıyor; Yok hükmündeki işlemlerde 50 sene bile geriye gidebilir. 50 yıl önce yapılsa bile ağır bir hukuki sakatlık varsa o işlem geri alınabilir. Ancak o işlem usuli bir sebeple hukuka aykırıysa, hile de yoksa o 75 gün içinde geri alınabilir. 76’ncı gün geri alınamaz ” dedi.

Tufan Erhürman, vatandaşlık konusunda öncelikli incelenmenin son dönemde yapılan 2 bin civarındaki istisnai vatandaşlıklarla ilgili olacağını söyledi.

Erhürman, İçişleri Bakanlığı’nda üst düzey kadrolar tamamlanır tamamlanmaz vatandaşlık incelemeleriyle ilgili gelişmelerin de kamuoyuna açıklayacağını söyledi.

Asgari ücretle ilgili Şubat ayında somut bir gelişme olup olmayacağıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Erhürman, bu konudaki girişimin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatacağını ifade ederek, kendilerine henüz bu konuda bilgi gelmediğini belirtti.

TC YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞME TALEBİ..

Başbakan, Türkiye ile görüşme konusundaki soruları da yanıtladı.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile bu hafta başında görüştüğünü anımsatan Erhürman, TC yetkililerinden randevu taleplerini Kanbay’a ilettiklerini kaydetti.

Başbakan, “Sayın Büyükelçi, Türkiye’deki sıkıntılı ortamı da dikkate alarak en kısa sürede randevuyu almak için gerekli girişimleri yapacaklarını söyledi” dedi.

“BELEDİYELERDE BİRLEŞTİRME OLSA BİLE ELDE EDİLEN GELİRLER SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAYA YETECEK Mİ?”

Erhürman, merkezi idarenin Yenierenköy Belediyesi konusunda önümüzdeki hafta özellikle temizlik hizmetleriyle ilgili girişim yapacağını da açıkladı.

Başbakan, yetkili sendika BES’le de koordinasyon içinde olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Erhürman, belediyeler konusundaki bir diğer soruyu da şöyle yanıtladı:

“Belediyeler konusunda birleştirme ve sayıyı azaltma gündemde. Belediyeler reformunun en önemli ayağı zaten bu. Yenierenköy ve Dipkarpaz çevrenin korunması amacıyla imarda sınırlandırılmış bölgedir. Bu bölgeler emlak geliri en az olan bölgelerdir. Bu bölgelerde çok sayıda sosyal yardım alan insan da vardır. Bu insanlar su parası konusunda bazı muafiyetlere tabiidir. Bu bölgedeki belediyelerin sürdürülebilirliği açısından gelirlerinde ciddi sıkıntı vardır. Burasıyla ilgili çalışma yapılması gerek. Belediyelerde birleştirme olsa bile elde edilen gelirler sürdürülebilir olmaya yetecek mi? Bunun hesabının kitabının yapılması gerek. Benim verdiğim talimat da bu yöndedir.”

“YENİERENKÖY BELEDİYESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI”

Başbakan, Yenierenköy Belediyesi ile ilgili bir çalışma başlattığını da açıklayarak, personel sayısının bu kadar artmasında kim sorumluysa ondan bunun hesabının sorulacağını kaydederek, “Belediyenin gelirinin yüzde 98’i personel harcamasına gidiyor” dedi.

Başbakan, Yenierenköy Belediyesi’nde bu kadar istihdam yapılmasa bile gelirleri ile sürdürülebilir olmadığını bunu CTP’den belediye başkanlığı yapan Mesut Yıkıcı döneminden bildiklerini söyledi.

“TOPLU TAŞIMA GÜNDEMDE”

Toplu taşımacılığın geliştirilmesinin de gündemlerinde olduğunu söyleyen Erhürman, raylı sisteme kadar bütün projeler konusunda ilgililere gerekli talimatı verdiğini ifade etti, “Verim elde ettik sonra sizlerle bunları paylaşacağız” dedi.

Tamamlanamayan yollarla ilgili Ulaştırma Bakanlığı’nın çalışma yürüttüğünü de kaydeden Başbakan, birçok yolda ara emirleri nedeniyle sorun yaşandığını anımsattı.

Erhürman, “Kamulaştırmaları usulüne uygun hale getirmek lazım. Ara emri sıkıntılarını aşmak için, Ulaştırma Bakanlığı’ndan gelen 12-13 önerge var. Bunları geçirip sürecin önünü açacağız” şeklinde konuştu.

Geçmişte bet ofislerle ilgili denetimin nasıl yapıldığı sorusunu da yanıtlayan Erhürman, Spor Dairesi’nin bünyesinde bet ofisleriyle ilgili denetim yapmak üzere 50 civarında insanın görevlendirildiği bilgisini aldığını söyledi, “Ben bugüne kadar etkin denetim görmedim. Herhalde böyle bir arzu yoktu” dedi.