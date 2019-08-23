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Öncesi ve sonrası: 5 yaşındaki Lucie'nin okuldaki ilk günü

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Lucie yeni üniformasını böylesine dağıtmak için ne yaptığı sorusuna "Pek bir şey yapmadım" diye cevap verdi
Öncesi ve sonrası: 5 yaşındaki Lucie'nin okuldaki ilk günü

İskoçya'nın Glasgow kentinde bir annenin beş yaşındaki kızının okuldaki ilk günüyle ilgili Facebook'ta başladığı "Öncesi-sonrası" fotoğrafı viral oldu.

10 binden fazla beğeni alan fotoğrafın "öncesi" bölümünde Lucie adlı çocuk, ağabeyiyle ilk gün pozunu veriyor. Annesine göre titiz bir çocuk olan Lucie "her zamanki gibi ışıldıyor".

"Sonrası"nda ise Lucie'nin okul dönüşü bitap hali görülüyor.

Fotoğrafları yayımlayan Metro gazetesinin ifadesiyle ışıltısını biraz kaybeden Lucie, "Eski Dünya Ağırsiklet Boks Şampiyonu Anthony Joshua ile 10 raunt maç yapmış" gibi eve dönüyor.

Soyadı açıklanmayan üç çocuk annesi Julian, eşinin telefonda kızının okuldaki ilk gününün nasıl geçtiğini sorduğunu, bunun üzerine fotoğrafı gönderdiğini anlattı.

Jullian, fotoğrafın çok komik olduğunu düşünerek yayımlamaya karar verdiklerini ancak bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediklerini söyledi.

44-001.jpg Dört yaşındaki Harper'ın velisi de kızının dağılmış üniformasını ve yanlış giydiği ayakkabılarını paylaştı

Annesi, sabah gönderdiğinden çok farklı bir halde dönmesine rağmen Lucie'nin okulda çok iyi zaman geçirdiğini anlattı.

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