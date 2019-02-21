  • BIST 101.964
  • Altın 228,438
  • Dolar 5,3171
  • Euro 6,0371
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Öncesinde yıkmışlardı: Herkes Suriye’nin yeniden inşasından pay almak istiyor

» »
Birçok ülke Suriye’nin yeniden inşasından pay almak istiyor. Suriye hükümeti yönetimindeki bölge henüz hiçbir yatırım almazken, Türkiye ve ABD kontrolündeki bölgelerde yeniden inşa şimdiden başladı.
Öncesinde yıkmışlardı: Herkes Suriye’nin yeniden inşasından pay almak istiyor

Savaşın yol açtığı kayıpların Birleşmiş Milletler verilerine göre 338 milyar doları bulduğu Suriye’de IŞİD’le mücadelenin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte şimdi ülkenin yeniden inşasının kimler tarafından ‘paylaşılacağı’ tartışılmaya başlandı.

BBC Türkçe’den Berza Şimşek’e konuşan Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan, Suriye’nin yeniden inşaasında rol alan ve almak isteyen taraflar hakkında şu değerlendirmeleri yaptı: “Suriye’de üç ayrı bölge var. Ülkenin bir bölümü Suriye hükümeti, bir bölümü ABD’nin nüfuzu altındaki YPG, bir bölümü de Türkiye’nin nüfuzu altındaki muhalifler tarafından yönetiliyor.

Her bölgenin kendi destekçisi pay alıyor

Yeniden inşa sürecinin her bölgenin destekçisi konumundaki aktörlerin imkanları sayesinde kısmi olarak başladığını aktaran Orhan, şöyle konuştu: “Yeniden inşa faaliyetleri Türkiye’nin nüfuzu altındaki bölgelerde çoğunlukla Türkiye’nin, az da olsa Batı’nın ve Körfez ülkelerinin yatırımlarıyla yürüyor. YPG kontrolü altındaki bölgelerde ABD, AB ve biraz da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin finansmanıyla yeniden inşa destekleniyor.

 

Suudi Arabistan en son YPG kontrolündeki bölgelerde kullanılmak üzere 100 milyon dolar yardım gönderdi.

Rusya ve İran, bırakın Suriye’nin yeniden inşasına ekonomik destek vermeyi, burada ödedikleri siyasi ve askeri bedelin ekonomik olarak karşılığını alma çabası içerisinde. Suriye’nin bazı kaynaklarının işletilmesi konusunda anlaşmalar yapılıyor.”

Esad yönetimindeki bölgeye destek yok

Uluslararası toplumdan Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelerin yeniden inşası için şimdilik bir destek olmadığını belirten Orhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü Esad rejimi halen dünya kamuoyunun geneli tarafından muhatap olarak kabul edilmiyor. Dolayısıyla yeniden inşa sürecinin bu bölgede çok da başlamış olduğunu söylemek mümkün değil.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mısır'ın başkenti Kahire'de intihar saldırısı19 Şubat 2019 Salı 10:18
  • Esad: Erdoğan aslında Amerikalılar için küçük bir paralı asker18 Şubat 2019 Pazartesi 20:33
  • İdlib'te bombalı saldırı:15 Ölü, 79 yaralı18 Şubat 2019 Pazartesi 19:20
  • Esad'dan SDG'ye: Ülkeniz için savaşmazsanız Osmanlı'nın kölesi olacaksınız18 Şubat 2019 Pazartesi 11:04
  • Peskov: İstanbul Arapça konuşmaya başlamış18 Şubat 2019 Pazartesi 10:10
  • Esad'dan SDG'ye: Ülkeniz için savaşmazsanız Osmanlı'nın kölesi olacaksınız18 Şubat 2019 Pazartesi 09:54
  • İran televizyonu, kadın hakemin yönettiği maçı yayından kaldırdı17 Şubat 2019 Pazar 20:23
  • Savaş riski çok yüksek17 Şubat 2019 Pazar 17:50
  • 4 yıl önce Suriye'ye kaçıp IŞİD'e katılan İngiliz: Pişman değilim ama dönmek istiyorum16 Şubat 2019 Cumartesi 12:39
  • IŞİD'ciler kendi eşlerini vuruyor15 Şubat 2019 Cuma 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti