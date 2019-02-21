Öncesinde yıkmışlardı: Herkes Suriye’nin yeniden inşasından pay almak istiyor

Birçok ülke Suriye’nin yeniden inşasından pay almak istiyor. Suriye hükümeti yönetimindeki bölge henüz hiçbir yatırım almazken, Türkiye ve ABD kontrolündeki bölgelerde yeniden inşa şimdiden başladı.

Savaşın yol açtığı kayıpların Birleşmiş Milletler verilerine göre 338 milyar doları bulduğu Suriye’de IŞİD’le mücadelenin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte şimdi ülkenin yeniden inşasının kimler tarafından ‘paylaşılacağı’ tartışılmaya başlandı.

BBC Türkçe’den Berza Şimşek’e konuşan Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan, Suriye’nin yeniden inşaasında rol alan ve almak isteyen taraflar hakkında şu değerlendirmeleri yaptı: “Suriye’de üç ayrı bölge var. Ülkenin bir bölümü Suriye hükümeti, bir bölümü ABD’nin nüfuzu altındaki YPG, bir bölümü de Türkiye’nin nüfuzu altındaki muhalifler tarafından yönetiliyor.

Her bölgenin kendi destekçisi pay alıyor

Yeniden inşa sürecinin her bölgenin destekçisi konumundaki aktörlerin imkanları sayesinde kısmi olarak başladığını aktaran Orhan, şöyle konuştu: “Yeniden inşa faaliyetleri Türkiye’nin nüfuzu altındaki bölgelerde çoğunlukla Türkiye’nin, az da olsa Batı’nın ve Körfez ülkelerinin yatırımlarıyla yürüyor. YPG kontrolü altındaki bölgelerde ABD, AB ve biraz da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin finansmanıyla yeniden inşa destekleniyor.

Suudi Arabistan en son YPG kontrolündeki bölgelerde kullanılmak üzere 100 milyon dolar yardım gönderdi.

Rusya ve İran, bırakın Suriye’nin yeniden inşasına ekonomik destek vermeyi, burada ödedikleri siyasi ve askeri bedelin ekonomik olarak karşılığını alma çabası içerisinde. Suriye’nin bazı kaynaklarının işletilmesi konusunda anlaşmalar yapılıyor.”

Esad yönetimindeki bölgeye destek yok

Uluslararası toplumdan Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelerin yeniden inşası için şimdilik bir destek olmadığını belirten Orhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü Esad rejimi halen dünya kamuoyunun geneli tarafından muhatap olarak kabul edilmiyor. Dolayısıyla yeniden inşa sürecinin bu bölgede çok da başlamış olduğunu söylemek mümkün değil.”