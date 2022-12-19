Önde gelen kozmetik doktoru uyardı: 30’ların altındakiler botoks ve dolguyu abarttı

Avrupa'da botoks alanında ünlü bir doktor olan Michael Prager, otuz yaş altında botoks ve dolgu yaptıranların arttığını ve gençlerin bu durumu abarttığını söyledi.

Avrupa’da botoksun kralı olarak tanınan Doktor Michael Prager, gençlerin filtrelenmiş sosyal medya görüntülerini gerçek hayatta yaratma amaçları nedeniyle botoks ve dolguda aşırıya kaçtıklarını söyledi. Botoks ve dolgular bir zamanlar yaşlanmayı geciktirici çözümler arayan yaşlı insanlar arasında popülerken Michael Prager artık 30'ların altındakiler arasında bir moda trendi haline geldiğini belirtti.

Yılda 900 bin botoks yapılıyor

Londra, Knightsbridge'de kliniği olan doktor, gençlerin fiziksel değişiklikleri bir statü sembolü olarak gördüklerini ve olayın asıl amacının temelde kaybedildiğini anlattı. İngiltere’de tüm partilerden oluşan bir parlamento grubu olan APPG, geçen yıl ameliyatsız kozmetik tedavi endüstrisinin hızlı büyüme"geçirdiğini söyledi. İngiltere'de her yıl tahminen 900 bin botoks enjeksiyonu yapılıyor.

İngiliz Dermatologlar Derneği'nden Doktor Tamara Griffiths, artan sayıda çocuk ve gencin botoks ve dermal dolgu enjeksiyonları yaptırmasıyla ilgili gerçek bir endişe olduğunu söyledi. Geçen yıl ülkede, bu kozmetik tedaviler 18 yaşından küçükler için yasa dışı hale getirildi ve bu yıl hükümet ulusal bir lisans programı duyurdu. Ancak APPG'nin eş başkanı İşçi Milletvekili Carolyn Harris, hükümetin sektörü geliştirmek ve gençleri korumak için daha fazlasını yapması gerektiğini ve hala düzenlemelerin getirilmesini beklediklerini söyledi.

Ünlülerden özeniyorlar

Sosyal medya ve ünlüler, özellikle de Kardashian’lar kozmetik değişikliklere yönelik tutumların saklanacak bir sır olmaktan çıkıp açıkça gurur duyulan bir seçime dönüşmesinde önemli bir rol oynadı. Love Island adlı TV programında, 20'li yaşlarındaki yarışmacılar arasında botoks ve dolgu maddeleri gibi küçük düzenlemeler de oldukça popüler.

25 yaşındaki Kylie Jenner dudak dolgusu, 42 yaşındaki Kim Kardashian botoks ve lazer tedavilerinden sıkça bahsetti. 2016 yılında 38 yaşındaki Khloé Kardashian, estetik cerrahinin makyaj gibi görülmesi gerektiğini söyledi. Üç kız kardeşin neredeyse 100 milyon Instagram takipçisi var. Instagram'da 56 milyondan fazla takipçisi olan 26 yaşındaki süper model Bella Hadid ise 14 yaşında burun estetiği yaptırdığını itiraf etti.

Estetik sadece kadınlar arasında değil erkekler arasında da ilgi görüyor. 33 yaşındaki Disney’in eski yıldızı ve şarkıcı Joe Jonas, kısa süre önce botoks rakibi bir işlem olan Xeomin'in bir reklamında yer aldı. 54 yaşındaki Prager, gençlerin bu durumdan gurur duyduğunu öne sürdü. Prager, “Beden dismorfik bozukluğu (BDB) bu eğilimi körüklüyor” dedi ve bazı doktorların bile tanınmaz hale geldiğini söyledi.

Kozmetik müdahalelerin psikolojik sonuçlarını inceleyen İngiliz Estetik Tıp Koleji (BCAM) yönetim kurulu üyesi Darren McKeown, BDB'nin bu tür hastalar arasında nispeten yaygın olduğunu söyledi. Botoks gibi işlemleri yaptırmak isteyenlerin yüzde 10 kadarında mevcut olabileceğini ve BDD hastalarının yüzde 80'inin sonuçtan memnun olmadığını söyledi.

Bu yıl şimdiye kadar, BCAM’e giden hastaların yüzde 8'i 18 ila 24 yaşları arasındaydı ve çoğunluğu 35 ila 60 yaşları arasındaydı. Geçen yıl 282 bin 960 dolgu işlemi gerçekleştirdiler. Bu bir önceki yıla göre yüzde 100 artış anlamına geliyor. Bu gruptaki dermal dolgu maddelerinin kullanımından endişe duyan McKeown, gençler arasında artan sayıda kozmetik tedavilerin büyük ölçüde denetimsiz güzellik salonlarında vasıfsız pratisyenler tarafından yapıldığını söyledi.

"Filtreli gibi görünmek istiyorlar"

Bir televizyon programında konuşan Prager, “Pek çok genç, yüzlerinin filtreli haline sahip olmak istiyor. Bence peşinde oldukları şey bu. Bu eğilim ne kınanabilir ne de alkışlanabilir. Öz algı ile gerçeklik arasındaki uçurum genişliyor” dedi. Ayrıca Prager, bütçesi yeterli olmayan gençlerin, kötü yapılmış dolgulara karşı savunmasız olacağını belirtti. Prager, insanların kişisel tercihlerinin kendisini rahatsız etmediğini ancak trendlerin mesleğine bakış açısını nasıl değiştirdiğini ve bir kozmetik tıp doktoru olarak ciddiye alınmayı çok zorlaştırdığını söyledi.