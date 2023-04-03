Önder Konuloğlu hayata veda etti....

Efsane Sendikacı Önder Konuloğlu hayata veda ettiği öğrenildi.
Türk-Sen eski Genel Başkanı Önder Konuloğlu vefat etti.
Konuloğlu 15 yıl boyunca Türk-Sen genel Başkanlığını yürütmüştü.
Aslen Limasollu olan Konuloğlu 1942'de dünyaya gelmişti.
Efsane Sendikacı Önder Konuloğlu hayata veda ettiği öğrenildi.
Türk-Sen eski Genel Başkanı Önder Konuloğlu vefat etti.
Konuloğlu 15 yıl boyunca Türk-Sen genel Başkanlığını yürütmüştü.
Aslen Limasollu olan Konuloğlu 1942'de dünyaya gelmişti.
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