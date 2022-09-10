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One UI 5.0 alacak Samsung modelleri! Güncel liste

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Samsung'a yakınlığıyla bilinen SamMobile, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi alacak Samsung modellerini paylaştı.
One UI 5.0 alacak Samsung modelleri! Güncel liste

Google, geçtiğimiz aylarda Android 13‘ü tanıttı. Akıllı telefon şirketleri de yeni sürümü kendi yazılımlarına entegre etmek için çalışmalara başladı ve artık son aşamaya geçtiler. Peki Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi hangi Samsung modellerine gelecek? İşte ayrıntılar…

Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi alacak modeller

Samsung, önceki dönemlerde yeni çıkan cihazlarına amiral gemisi segmentinde olmasa bile en az 3 yıl Android ve One UI, 5 yıl da güvenlik güncellemesi yayınlayacağının sözünü verdi. Kısa süre önce bu kararını revize eden şirket, yazılım desteği konusunda Apple’a doğrudan rakip olabilmek için bazı üst segment modellerine en az 4 yıl Android ve One UI, 5 yıl da güvenlik güncellemesi vereceğini duyurdu.

Samsung’a yakınlığıyla bilinen SamMobile, yakında tanıtılması beklenen One UI 5.0 güncellemesini alacak Samsung modellerini paylaştı. Ancak listenin resmi olmadığını ve şirketin güncelleme politikasına göre hazırlandığını da belirtmekte fayda var.

Galaxy S serisi

  • Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy S22+
  • Galaxy S22
  • Galaxy S21 FE
  • Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
  • Galaxy S21+ (LTE/5G)
  • Galaxy S21 (LTE/5G)
  • Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
  • Galaxy S20+ (LTE/5G)
  • Galaxy S20 (LTE/5G)
  • Galaxy S20 FE (LTE/5G)
  • Galaxy S10 Lite


Galaxy Note serisi

  • Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
  • Galaxy Note 20 (LTE/5G)
  • Galaxy Note 10 Lite


Galaxy Z serisi

  • Galaxy Z Fold 2 5G
  • Galaxy Z Flip
  • Galaxy Z Flip 5G
  • Galaxy Z Fold 3
  • Galaxy Z Flip 3
  • Galaxy Z Fold 4
  • Galaxy Z Flip 4


Galaxy A serisi

  • Galaxy A73
  • Galaxy A53
  • Galaxy A33
  • Galaxy A71 5G
  • Galaxy A71
  • Galaxy A51 5G
  • Galaxy A51
  • Galaxy A52
  • Galaxy A52 5G
  • Galaxy A52s
  • Galaxy A72
  • Galaxy A Quantum
  • Galaxy Quantum 2
  • Galaxy A03s
  • Galaxy A12 Nacho
  • Galaxy A32
  • Galaxy A32 5G
  • Galaxy A22
  • Galaxy A22 5G
  • Galaxy A23
  • Galaxy A13
  • Galaxy A03

Galaxy M serisi

  • Galaxy M42 5G
  • Galaxy M12
  • Galaxy M62
  • Galaxy M22
  • Galaxy M32
  • Galaxy M32 5G
  • Galaxy M52 5G
  • Galaxy M33
  • Galaxy M23

Galaxy F serisi

  • Galaxy F42 5G
  • Galaxy F62
  • Galaxy F12
  • Galaxy F22
  • Galaxy F23

Galaxy Xcover serisi

  • Galaxy Xcover 5

Galaxy Tab serisi

  • Galaxy Tab S8+ Ultra
  • Galaxy Tab S8+
  • Galaxy Tab S8
  • Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
  • Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
  • Galaxy Tab S7 FE
  • Galaxy Tab S6 5G
  • Galaxy Tab S6 Lite
  • Galaxy Tab A7 Lite
  • Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
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