"Önemli bir bakan İsrail tatilinde 48 saat ortadan kaybolursa..."

İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel’in Dışişleri Bakanlığı'na bildirmeden İsrail’de 2 gün boyunca temaslarda bulunduğu ortaya çıktı.

Bir dönem başkan yardımcılığını yaptığı 'İsrail’in Muhafazakar Dostları' lobi grubuyla bir araya geldiği sanılan Patel, eski bakanlar tarafından eleştirildi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre Patel, ağustos ayında tatil için gittiği İsrail'de aralarında bir siyasi parti lideriyle buluşmanın da yer aldığı bir dizi temasta bulundu.

'İSRAİL'İN MUHAFAZAKAR DOSTLARI' ONURSAL BAŞKANI EŞLİK ETMİŞ

Habere göre Patel’in İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na haber vermeksizin gerçekleştirdiği görüşmelerde kendisine 'İsrail’in Muhafazakar Dostları' (CFI) adlı lobi grubunun onursal başkanı Lord Stuart Polak eşlik etti.

'REZALET, KABİNEDE YER ALIYOR, BÖYLE BİR ŞEY YAPAMAZ'

Patel'in İsrail temaslarının Dışişleri Bakanlığı'nda ve kendi partisinin milletvekilleri arasında rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.

Nitekim BBC’ye konuşan ve adı açıklanmayan bir İngiliz bakan, Patel’in İsrail temaslarını 'rezalet' diye nitelendirerek “Kendisi kabinede yer alıyor. Böyle bir şey yapamaz. Bu, bağışçılarla ve nüfuzla ilgili bir konu" dedi.

Patel’i eleştiren bir eski bakan da "İngiltere’nin büyük yardım bütçesini yöneten önemli bir bakan İsrail’deki aile tatili sırasında 48 saat ortadan kaybolur ve İsrail için lobi yapan birinin kanatları altına girerse, bu durum, Ortadoğu’nun geri kalanı için hangi mesajı verir?" ifadelerini kullandı.

'İSRAİLLİ MUHATAPLARINA BAKANLIK SIFATIYLA BAZI SÖZLER VERDİ'

Öte yandan Patel'in İsrail görüşmelerinde, kendi bakanlığının yetki alanına giren konuların ele alındığı ve muhataplarına bakanlık sıfatıyla sözler verdiği öne sürüldü.

'FİLİSTİN'E AYRILAN YARDIMIN BÜTÇESİNİ KÜÇÜLTMEYE ÇALIŞIYOR'

Bir dönem 'İsrail'in Muhafazakar Dostları' grubunun başkan yardımcılığını da yapan Patel'in, İngiltere'nin Filistin’e ayırdığı yıllık 68 milyon sterlinlik yardım bütçesini küçültmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Adı İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lider adayları arasında da geçen Patel, İsrail lobisiyle yakın ilişkisini liderlik yarışında kendisine bağış ve nüfuz kazanmak için kullanmakla suçlanıyor.