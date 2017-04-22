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“Önemli bir dönüm noktası… Çocuklar için de onurlu bir bayram”

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“Önemli bir dönüm noktası… Çocuklar için de onurlu bir bayram”
Başbakan Hüseyin Özgürgün, en büyük temennisinin hiçbir çocuğun savaşı ve savaşın getirdiği acıları asla yaşamaması olduğunu vurguladı.

Özgürgün, çocuk haklarının iyileştirilmesi başta olmak üzere, çocukların eğitim hakkının elinden alınmadığı, hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan istediği her alanda dünya çocuklarıyla rekabet edebildiği şartlarda bir yaşama kavuşmaları için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirtti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dolayısıyla yayımladığı mesajda, günü Anavatan Türkiye ile aynı duygu birliğiyle kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Özgürgün, 23 Nisan 1920’nin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli bir dönüm noktası, aynı zamanda çocuklar için de onurlu bir bayram olduğunu kaydetti.

Başbakan Özgürgün mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde çok zor şartlarda verilmiş bir varoluş savaşından zaferle çıkılmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşuyla Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. Ulusal Egemenliğin ilan edildiği bugünü çocuklara armağan eden Atatürk, yarının büyükleri olacak genç nesillere ne kadar inanç ve güven duyduğunu ortaya koymuştur. Uluslararası boyuta taşınan ilk ve tek milli bayram olması özelliğiyle de 23 Nisan’ın, her yıl yabancı çocukların katılımıyla şenliklerle kutlanması bizlere gurur vermektedir. Bu anlamlı bayram, dünya çocukları arasındaki sevgi, dostluk ve kardeşlik bağlarının gelişmesine katkı sağlarken, tüm dünyaya kardeşlik mesajları vermesi bakımından da daha büyük bir anlam ve önem taşımaktadır.”

Son yıllarda komşu ülkelerde yaşanan savaşlarda sayısız masum çocuğun hayatlarını kaybettiğini, insanlık dışı koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini belirten Başbakan Özgürgün, bunun çok üzücü olduğunu kaydetti.

“HİÇBİR ÇOCUK SAVAŞIN ACILARINI YAŞAMASIN”

“Kıbrıs Türkleri olarak geçmişte verilen varoluş mücadelemizde, savaşın acılarını çocukluk döneminde yaşamış ve bunu en iyi anlayabilen biri olarak, en büyük temennim hiçbir çocuğun savaşı ve savaşın getirdiği acıları asla yaşamamasıdır” diyen Özgürgün, hükümet olarak, ülkede çocuk haklarının iyileştirilmesi başta olmak üzere, çocukların eğitim hakkının elinden alınmadığı, hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan istediği her alanda dünya çocuklarıyla rekabet edebildiği şartlarda bir yaşama kavuşmaları için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirtti.

“ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKARAK ASLINDA ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMAKTAYIZ"

Özgürgün, “En değerli varlığımız olan çocuklarımıza çağdaş, demokratik, refah seviyesi yüksek, geleceğine güven ve inançla baktığı bir ülke bırakmak bizlere düşen en asli görevlerdendir. Çocuklarımızın çağdaş dünyanın gerektirdiği başta eğitim, bilim, teknoloji, spor, kültür ve sosyal hayat olmak üzere tüm olanaklardan en iyi şekilde yararlanarak, donanımlı, üretken, özgüveni yüksek ve her şeyden önemlisi ülkesini seven gençler olarak yetişmelerini sağlamak, hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Bizler, çocuklarımıza sahip çıkarak aslında ülkemizin geleceğine sahip çıkmaktayız” ifadelerini kullandı.

Özgürgün, bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadeleye emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle anarken, bugüne anlam katan yarınların güvencesi çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularla kutladı.

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