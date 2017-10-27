Önemli iddia: HP Demokrasi Mitingi'ne AKP'nin telkini ile mi katıldı?

HP'den ayrılan HP eski PM üyesi Göktürk Ötüken'in iddiaları gündemi adeta sarstı.
Demokrasi Mitingi Türkiye'den baskı iddiası
Ötüken bir TV kanalında yaptığı açıklamalarda Halkın Partisi (HP) Genel Sekreterinin "Demokrasi Mitingi'ne" HP'nin katılmasını Ankara istedi dediğini öne sürdü ve "Türkiye'den Baskı Gördük" diye açıkladığını öne sürdü.
Ötüken açıklamasında bir miting için gördüğü baskıya göğüs geremeyen genel başkan halkın iradesinden bahsedemez dedi.
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