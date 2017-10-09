Önemli iddia: Rus Başkandan bomba iddia! Erdoğan'a darbe yapılacak

Rusya Stratejik Konjöktür Merkezi Başkanı İvan Konovalov Türkiye'yle ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Konovalov Batı'nın İdlib operasyonuna karşı Erdoğan'a darbe hazırlığında olduğunu söyledi.

Rusya Stratejik Konjöktür Merkezi Başkanı, askeri uzman İvan Konovalov, Batı’nın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı tekrar darbe girişiminde bulunacağını iddia etti.

Kafkassam sitesinden Fuat Safarov’un haberine göre, Rus Zvezda kanalının canlı yayın programında konuşan Konovalov şu ifadeleri kullandı:

TÜRKİYE BÖLGENİN EN GÜÇLÜ ÜLKESİ OLACAK

“Öncelikle S-400 gibi bir silaha sahip olan bir ülke, bulunduğu bölgenin güçlü ülkesi olacak. Bölgede en güçlü ülke olmaya çalışan Türkiye için bu önemli. Uçak krizinin ve ilişkilerimizin kötüleştiği günleri hatırlayalım. Moskova’nın, özellikle Rusya Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının çok başarılı politikaları sayesinde Türkiye sadece strateji partnerimiz olmadı. Aynı zamanda da Türkiye, İdlib gibi en ağır bölgenin operasyonunu üzerine aldı.”

BATI ERDOĞAN’DAN “KURTULMAK” İSTİYOR

Rus askeri uzman sözlerine şöyle devam etti: “Batı Erdoğan’a karşı yine bir girişimlerde (darbe) bulunacak. Kuşkusuz. Batı’nın Türkiye ile ilgili başlıca hedeflerinden biri bu. İlk girişim başarısız oldu. Batı yine deneyecek. Erdoğan da bunun çok iyi farkında. Batı Erdoğan’dan ‘kurtulmak’ için mutlaka bunu yapmaya çalışacak. Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum: Erdoğan Rusya ile Suriye konusunda, İdlib gibi en zor bir konuda anlaştı. Eğer Erdoğan’ı devirirlerse, o zaman tüm İdlib bölgesi de patlar.”