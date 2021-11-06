Önemli Olan Aramızdaki Bağlar, Münasebetlerin Devamı İle İnsanlığın Yakınlaşmasıdır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Yönetim Kurulu üyelerini ve yarın düzenlenecek olan 11. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi dolayısıyla yurt dışından ülkemize gelen ekipleri kabul etti.

KKTC Dışişleri Bakanlığı himayelerinde ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ana sponsorluğunda, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü çerçevesinde düzenlenecek Cumhuriyet Klasik Otomobil Slalom Yarışı ve Cumhuriyet Klasik Rallisi’ne katılacak ekiplere ayrıca, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde resepsiyon verildi.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü adına Semavi Aşık kabul sırasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kulübün çalışmaları ve düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, başta Semavi Aşık, Akın Demirağ ve Orhan Bayraktaroğlu olmak üzere hem spor hem de kültürü içeren bir etkinlik olan klasik otomobil etkinliğine katkı koyanlara teşekkür ederek, bunun yıllardır kendisinin de takip ettiği bir aktivite olduğunu belirtti ve yurt dışından misafirleri ülkemizde görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ülkemizin uluslararası tanıtımına katkı sağlaması bakımından etkinliğin önemine ve ortaya koyduğu başarıya işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, devletin de bu gibi etkinliklere gereken desteği verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkemizden ekiplerin de uluslararası rallilerde ülkemizi temsil etmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, dayanışma ve kaynaşmanın sağladığı güzelliklere işaret etti.

“ÖNEMLİ OLAN ARAMIZDAKİ BAĞLAR, MÜNASEBETLERİN DEVAMI İLE İNSANLIĞIN YAKINLAŞMASIDIR”

Kabul sonrası, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde ralli dolayısıyla ülkemize gelen ekipler için düzenlenen resepsiyona geçildi.

Resepsiyonda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin kuruluşunun 38. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi için yurt dışından gelen ekipleri ülkemizde görmekten duyduğu mutluluğu yineledi.

“Önemli olan aramızdaki bağlar, münasebetlerin devamı ile insanlığın yakınlaşmasıdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, tüm katkı koyanlara ve yarın ralliye iştirak edeceklere bir kez daha teşekkür ederek kutladı.