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Önemli uyarı: O virüsün Panzehiri sirke değil!

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K.T. Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut'tan önemli uyarı...
Önemli uyarı: O virüsün Panzehiri sirke değil!

İşte Gürkut'un yaptığı açıklama;

LÜTFEN DİKKAT!!

Çin’de görülen 2019-nCoV koronavirüs bir VİRÜS çeşididir. Virüsler ZEHİR değil sadece canlıları enfekte (enfeksiyon hastalığına sebep olma) edebilen hastalık ajanlarıdır. PANZEHİR ise zehirlerin etkisini azaltan ya da yok eden maddelerdir.
Sosyal medyada hızla yayılmakta olan coronavirüsün panzehirinin (yukarıdaki açıklamadan anlayacağınız gibi virüs bir zehir olmadığı için panzehiri de olamaz!!) üzüm sirkesi olduğuna dair bilim dışı paylaşım sadece bundan bile tamamen uydurma olduğu kolayca anlaşılabilecekken maalesef sağlık profesyoneli olan doktor, eczacı kişiler tarafından bile hiç sorgulanmadan paylaşılmaktadır. Hatta bazı gazetelerde de haber yapıldığını maalesef gördük.
Virüslerin oluşturduğu enfeksiyonları tedavi etmek için ANTİVİRAL ilaçlar geliştirilmiştir ancak belirli kurallara göre ve belirli risk grubu hastalar için kullanılmaktadır. Virüs hastalıklarından korunmanın en etkili yolu bunlar için geliştirilen AŞILAR ile aşılanarak bağışıklık geliştirmektir. Ayrıca virüs ile temas etmeyerek hastalıktan korunmak da mümkündür.
2019 n-CoV koronavirüs ocak 2020’de tanınan yeni bir virüstür ve aşı çalışmaları başlamış olmasına rağmen henüz bir aşı geliştirilememiştir.
Koronavirüsün de grip virüsü (influenza) gibi hasta kişilerin öksürmek, hapşırmak, gülmekle ağız ve burunlarından havaya yayılan virüs parçacıklarının havada damlacıklar oluşturması, bu damlacıkların havada asılı iken sağlıklı diğer kişilerin soluması ile onların solunum yollarına girmesi ile onları da hasta etmesi yolu ile yayıldığı saptanmıştır.
Hem koronavirüs hem de influenza gibi kış mevsiminde görülen diğer virüslerden korunmak için genel temizlik ve hijyen kurallarına uyalım. Ellerimizi sık sık sabunlu su ile yıkayalım veya imkan yoksa dezenfektan kullanalım,
Ateşli, öksüren, hapşuran kişilerle yakın temastan (1 metreden yakın) kaçınalım
Hasta isek hastalığı başkalarına bulaştırmamak için öksürürken, hapşırırken tek kullanımlık kağıt mendiller kullanıp sonra çöpe atalım,
Yine hasta isek öksürürken, hapşururken ağzımızı elimizle kapatmayıp kolumuzun iç yüzünü kullanalım,

Son olarak, sağlıkla ilgili bilgilerin doğruluğunu araştırmadan, kaynağını değerlendirmeden, hiç olmadı bir sağlık profesyoneline sormadan bu bilgileri kullanmak, yaymak, bunları kendi üzerimizde uygulamak bazen ZARAR verici bile olabilir.
Toplumdaki herkesin sağlıklı bir yaşam sürme, daha iyi sağlık durumuna ulaşabilme amacı ile verilen bilgileri değerlendirme, uygulama ve aktarma becerisi SAĞLIK OKURYAZARLIĞI olarak değerlendirilir.
Sağlık okuryazarlığı düzeyimizin yetersiz olması kendi sağlığımızı koruma yeteneğimizin düşmesine, dah sık hastalanmamıza, daha çok sağlık harcamasına, hastalanınca doğru sağlık hizmetine ulaşma oranımızın az olmasına, sağlık hizmeti sunucular ile iyi iletişim kuramamamıza ve tedavi uyumumuzun düşük olmasına neden olmaktadır.
Bu nedenledir ki Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak ülkemizdeki ilgili tüm kurum, kuruluş, örgüt ve kişilerle birlikte sağlık okuryazarlığı düzeyimizi yükseltmeye yönelik bir
çalışma başlatmış durumdayız.
Lütfen sağlık bilgilerini güvenilir kaynaklardan elde ediniz. Tereddüt ettiğiniz durumda bir profesyonele danışınız.

Coronavirüs ile ilgili yanlış paylaşımları paylaşmayınız, yaymayınız. Rastlarsanız paylaşanları uyarınız.
Teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim.

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