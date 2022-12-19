Önemli zirve: Başbakan Üstel’in daveti ile geldiler

Türkiye’nin iktidar Partisi AK Parti ve Azerbaycan’daki iktidar partisi Yeni Azerbaycan Partisi, KKTC iktidar partisi Ulusal Birlik Partisi yetkilieri KKTC’de bir araya geliyor.

UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in davet ettiği AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili ve MYK Başkanı Tahir Budaqov heyetleri ile birlikte dün gece KKTC’ye geldi.

Numan Kurtulmuş beraberinde AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Nazım Maviş ile gelirken, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili ve MYK Başkanı Tahir Budaqov da Genel Başkan Vekili ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi, Azerbaycan Milli Meclisi Komisyon Başkanı Musa Urud ile Azerbaycan Milli Meclisi (Parlamento) Milletvekili, Yeni Azerbaycan Partisi Dış İlişkiler Koordinatörü Ramil Hasan ile birlikte Ercan Havalanı’na indi

UBP Genel Başkanı Ünal Üstel'in davetiyle ülkemize gelen her iki heyeti de Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu karşıladı.

Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin iktidar partilerinin yetkilileri dün Başkent Lefkoşa'da toplantı gerçekleştirdi. Üç partinin yetkilileri saat 12.00'da ise Lefkoşa Concorde Otel'de ortak basın toplantısı düzenleyecek.