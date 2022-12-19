  • BIST 5.419,02
  • Altın 1089.661
  • Dolar 18.6354
  • Euro 19.7676
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Önemli zirve: Başbakan Üstel’in daveti ile geldiler

» »
Önemli zirve: Başbakan Üstel’in daveti ile geldiler
Önemli zirve: Başbakan Üstel’in daveti ile geldiler

Türkiye’nin iktidar Partisi AK Parti ve Azerbaycan’daki iktidar partisi Yeni Azerbaycan Partisi, KKTC iktidar partisi Ulusal Birlik Partisi yetkilieri KKTC’de bir araya geliyor.

UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in davet ettiği  AK Parti Genel Başkanvekili  Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili ve MYK Başkanı Tahir Budaqov heyetleri ile birlikte dün gece KKTC’ye geldi.

Numan Kurtulmuş beraberinde AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Nazım Maviş ile gelirken, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili ve MYK Başkanı Tahir Budaqov da Genel Başkan Vekili ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi, Azerbaycan Milli Meclisi  Komisyon Başkanı Musa Urud ile Azerbaycan Milli Meclisi (Parlamento) Milletvekili, Yeni Azerbaycan Partisi Dış İlişkiler Koordinatörü Ramil Hasan ile birlikte Ercan Havalanı’na indi

UBP Genel Başkanı Ünal Üstel'in davetiyle ülkemize gelen her iki heyeti de Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu karşıladı.

Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin iktidar partilerinin yetkilileri dün Başkent Lefkoşa'da toplantı gerçekleştirdi. Üç partinin yetkilileri saat 12.00'da ise Lefkoşa Concorde Otel'de ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesajı yayınladı20 Aralık 2022 Salı 18:17
  • Gazeteci Raif Özgüren kabri başında anıldı20 Aralık 2022 Salı 18:10
  • Serdaroğlu: Haklarımız için mücadelemiz sürecek20 Aralık 2022 Salı 17:53
  • Ertuğruloğlu: Devletimize sahip çıkmak, en büyük vazifemizdir20 Aralık 2022 Salı 17:39
  • Sinem Beyit Çuvallı, hayatını kaybetti20 Aralık 2022 Salı 17:30
  • Alkollü Sürücü Kaza Yaptı!20 Aralık 2022 Salı 17:18
  • Dikkat! Bazı Bölgelerde Elektrikler Kesilecek20 Aralık 2022 Salı 17:06
  • Arıklı: Trabzon-Ercan seferleriyle ilgili yaptığımız girişimin sonucunu almaktan mutluyum20 Aralık 2022 Salı 17:01
  • İlk yolcular gitti: Ercan-Trabzon seferleri başladı20 Aralık 2022 Salı 16:55
  • Vefat Eden Şahısların Otopsi Sonuçları Çıktı20 Aralık 2022 Salı 16:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti