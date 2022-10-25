  • BIST 3.975,01
  • Altın 989.283
  • Dolar 18.6003
  • Euro 18.5318
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Sunak’tan ilk açıklamalar

“Önemsemez” bilinen kediler “çocuksu” konuşmaya tepki verdi

» »
Uzmanlar, bebek sesiyle konuşmanın kedinizin sizi anlamasına yardımcı olabileceğini öne sürdü.
“Önemsemez” bilinen kediler “çocuksu” konuşmaya tepki verdi

Bilim insanları, kedinizle “çocuksu” bir ses tonunda konuşmanızın onunla bağ ve iletişim kurmanıza yardımcı olacağını ortaya koyuyor.

Times’ın haberine göre, Fransa’daki Paris-Nanterre Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, 16 kedinin verdiği yanıtlar analiz edildi. Buna göre, kediler sahiplerinin normal bir şekilde konuştuğunu duyduklarında, herhangi özel bir tepki vermezken “umursamaz” davranmaya devam ettiler.

Ancak sahipleri, bebeksi bir ses ton kullanarak konuştuklarında bunu “kendilerine odaklı” olarak anlayıp kulaklarını dikip tepki verdiler.

BAĞ KURMA YETENEKLERİ GÜÇLÜ

Animal Cognition dergisinde yayınlanan çalışmada, araştırmacılar, “Çok uzun zaman önce bağımsız ve nankör yaratıklar olarak kabul edilen kediler, aslında insanlarla bağ kurma, yaratma ve geliştirme konusunda çok yeteneklidir” dediler.

Araştırmanın ikinci ayağında, kedilerin bebek konuşması yapan diğer insanlara tepkileri ölçüldü. Diğer insanlara yanıt vermeyen kedilerin sadece sahiplerine tepki verildiği bildirildi.

Bu da, tepkinin ses tonuna bağlı olmadığını, sadece kedinin kendi sahibinin bu şekilde konuşmasını iyi şeylerle ilişkilendirdiğini gösteriyor.

Uzmanlar bunun kedi ve sahibi arasında kurulan özel ilişkinin kanıtı olduğunun altını çizerek “Kedilerin bağımsız olduğunu ve insanlara sadece yiyecek ve barınak için geldiklerini ve özel bir ilişki olmadığını zannediyoruz. Ama aslında sadece yemek veren biri değiliz, gerçek bir sosyal partneriz” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnsanları umursamamak için ne yapmalı çok fazla düşünmeyin!24 Ekim 2022 Pazartesi 12:26
  • Günlük burç yorumları (24 Ekim 2022)24 Ekim 2022 Pazartesi 08:47
  • Vakti olmayan annelere güzellik önerileri neler kurtarıcınız olacak ipuçları!23 Ekim 2022 Pazar 21:54
  • Bu besinler erkeklerde meme yağlanması yapıyor23 Ekim 2022 Pazar 16:29
  • Araştırma: Eğitim giderleri artınca ‘sosyal hayat’ kısıldı23 Ekim 2022 Pazar 16:13
  • Başucunuzda tuzlu limon bulundurun ve ertesi gün farkını hissedin23 Ekim 2022 Pazar 12:10
  • Günlük burç yorumları (23 Ekim 2022)23 Ekim 2022 Pazar 09:30
  • Domates maskesi nasıl yapılır cildiniz ışıl ışıl olacak!22 Ekim 2022 Cumartesi 20:08
  • Makyajla uyuyanlar aman dikkat!22 Ekim 2022 Cumartesi 17:35
  • AB'de plastik atıklar ve geri dönüşüm oranı artıyor22 Ekim 2022 Cumartesi 16:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti