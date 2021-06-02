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Ongun, İBB'deki 106,5 milyon doların nasıl 'buharlaştığını' anlattı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, AKP döneminde belediyenin kasasından 106,5 milyon doların 'buharlaştığını' söyledi.
Ongun, İBB'deki 106,5 milyon doların nasıl 'buharlaştığını' anlattı

Sosyal medya hesabından bir dizi açıklamalar yayımlayan Murat Ongun, AKP döneminde yapılan yolsuzlukların bir yenisini anlattı.

Eski yönetim tarafından alınan ve İçişleri Bakanlığı tarafından el konulan bir arsanın soruşturma dosyasından edindiği bilgileri aktaran Ongun çarpıcı detayları gözler önüne serdi.

Söz konusu yolsuzlukta 106,5 milyon doların 'buharlaştırıldığını' aktaran ongun, şu açıklamaları yaptı:

Şimdi size İçişleri Bakanlığı tarafından el konulan, eski İBB yönetimi tarafından satın alınan bir arsanın soruşturma dosyasının detaylarını aktaracak ve 106,5 milyon doların nasıl buharlaştığını anlatacağım.

2011 yılında Fatih’te Vatan Caddesi'nde yeşil alan olan bir arsa özel bir şirket tarafından 25 milyon liraya satın alınıyor.

Daha sonra, yeşil alan olan bu arsa için İBB’den imar izni çıkarılıyor. Bu yöntemle, İstanbul’un göbeğindeki bu alan inanılmaz derecede değerleniyor.

İBB, 25 milyon liralık arsaya imar izni vererek değerini katlıyor ve arsayı 2017 yılında imarlı haliyle 430 milyon liraya o şirketten satın alıyor. Şirket 25 milyona aldığı arsayı İBB'ye 430 milyona satmış oluyor.

İBB 430 milyona aldığı arsayı ne yapıyor dersiniz? Tekrar imar değişikliği ile eski haline -yeşil alana- çeviriyor. Yani kendi malını değersizleştiriyor.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki yeni İBB yönetimimiz TSKB Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi’ne değerleme raporu hazırlatıyor. Rapora göre arsanın bugünkü değeri: 10 milyon 381 bin dolar.

430 milyon liraya alındığı gün ise İBB kasasından 116 milyon 870 bin dolar çıkmış oluyor. Yani 106,5 milyon dolar buharlaştırılıyor.

Yeni İBB yönetimi tarafından bu dosya İçişleri Bakanlığı müfettişlerine teslim ediliyor. Bu kadar aleni, bu kadar çıplak bir dosyadır bu. Bakalım, bakanlığımız bu dosya için ne karar verecek?

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