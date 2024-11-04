CTP Milletvekili Ongun Talat, "Milletvekilleri olarak bizim esas görevimiz darbeye karşı Meclis’i savunmak. Bugün de bunu yapıyoruz” dedi.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Genel Kurulun bugünkü oturumunda başkanlık seçiminin tekrarlanması için çağrıda bulundu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat, “Milletvekilleri olarak bizim esas görevimiz darbeye karşı Meclisi savunmak. Bugün de bunu yapıyoruz” dedi.

“Kendi kendisini Meclis Başkanı ilan eden birisinin ve ona talimat verenlerin bu yaptıkları karşısında seçilmiş her vekil aynı tavrı göstermek zorunda” diyen Talat, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Aralarında bugüne kadar bunu anlayamayanlar varsa, artık ayırdına varmışlardır umarım. DARBENİN ŞAKASI OLMAZ...”