Onkoloji servisinde tedavi gören öğrenciler karnelerini aldılar

2016-2017 eğitim öğretim yılında eğitimlerine Onkoloji Servisi’nde devam eden öğrenciler karnelerini Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. Özdemir Berova adına Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Hüseyin Kavaz’dan aldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Onkoloji Servisi’nde tedavi gören öğrenciler, eğitimlerine Onkoloji Servisi’nde devam ediyor.

GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLERLE HASTANE OKULLARI PROJESİ…

2010 yılından başlayan “Hastane Okulları Projesi” kapsamında okula devam edemeyen öğrencilere, okullarda okutulan müfredata paralel gönüllü öğretmenler tarafından eğitim veriliyor.

Bu bağlamda 2016-2017 eğitim öğretim yılı sonuna gelinen dönemde eğitimlerine Onkoloji Servisi’nde devam eden öğrenciler karnelerini Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. Özdemir Berova adına Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Hüseyin Kavaz’dan aldılar.

Öğrencilere karnelerini vererek, tebrik eden ve ilerideki yaşamlarında başarılar dileyen Kavaz, emeği geçen gönüllü öğretmenlere ve hastanede öğrencilerin bakımlarını yürüten tüm doktorlar ve hemşirelere teşekkür etti.