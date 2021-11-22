  • BIST 1.755,480
  • Altın 663,56
  • Dolar 11,4435
  • Euro 12,8636
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİsrail'de çocukların aşılanmasına başlanıyor

Onlar "Jasper ve Jinx"ti!

»
Tom ve Jerry'nin gerçek isimleri ortaya çıktı.
Onlar "Jasper ve Jinx"ti!

1940’lardan bu yana bilinen çizgi filmin kahramanları Tom ve Jerry’nin gerçek adları ortaya çıktı.

ComicBook.com’un haberine göre, düşman kedi-fare Tom ve Jerry’nin gerçek isimlerinin Thomas Jasper Cat Sr. ve Gerald Jinx Mouse olduğu belirtildi.

Tom ve Jerry’nin tam isimleri, Warner Bros’un geliştirdiği oyun platformu MultiVersus’ta yer aldı. Çok sayıda karakterin bulunacağı MultiVersus, 2022’de piyasaya sürülecek.

Tom ve Jerry, 1940'ta Puss Gets The Boot çizgi filmiyle ilk çıktığında orijinal isimleri Jasper ve Jinx'ti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alan Rickman, Snape Rolünü Zorla Kabul Etmiş20 Kasım 2021 Cumartesi 19:58
  • 'How I Met Your Father'ın yayın tarihi belli oldu18 Kasım 2021 Perşembe 22:43
  • Frida Kahlo'nun Tablosu Rekor Fiyata Satıldı18 Kasım 2021 Perşembe 21:04
  • Maraş'ta Klip Rumları Kızdırdı18 Kasım 2021 Perşembe 20:21
  • “Kıbrıs’ın En Uzun Yüzyılı” Mağusalı Okurlarla Buluşacak18 Kasım 2021 Perşembe 09:57
  • "Organize İşler 3" geliyor!17 Kasım 2021 Çarşamba 21:13
  • Sahneye çıkardığı hayranının üzerine işeyen şarkıcı: Sınırları fazla zorladım17 Kasım 2021 Çarşamba 21:11
  • GLADYATÖR 2'nin senaryosu hazır!16 Kasım 2021 Salı 22:06
  • Bilim insanları günün her saati dinlenebilecek şarkıyı belirledi! İşte o şarkı...16 Kasım 2021 Salı 21:02
  • TRT'den Masumlar Apartmanı kararı! Maç sırasında...16 Kasım 2021 Salı 19:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti