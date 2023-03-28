Onlar kaçak petrol sattı, cezayı halk ödeyecek

Irak, izni olmadan Bölgesel Kürt Yönetimi'nden petrol ithal edildiği gerekçesiyle Türkiye'ye karşı tahkim davasını kazandı. Türkiye'nin Irak'a yaklaşık 1.5 milyar dolar ödeyeceği belirtildi.

Kaçak petrol ticareti yapmakla suçlanan şirketin hissedarları arasında Erdoğan’ın damadı Beraat Albayrak ve eniştesi Ziya İlgen’in bulunduğu belirtilmişti.

Irak, Kürt Bölgesel Yönetimi’nin çıkardığı petrolü boru hattından ihraç etmesine izin veren Ankara’nın iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2014 yılında Türkiye aleyhine açtığı tahkim davasını kazandığını cumartesi günü açıkladı. Irak, Türkiye’ye karşı açtığı tahkim davasını kazanmasının ardından yarı özerk Kürt Bölgesel Yönetimi’nin petrol ihracatını durdurdu.

Reuters'in haberine göre, Irak Petrol Bakanlığı’ndan bir kaynak, Türkiye’nin Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından alınan kararı uygulayacağını Irak‘a yazılı olarak bildirdiğini ifade etti. Konu hakkında bilgi sahibi başka bir kaynak, Kerkük-Ceyhan hattı üzerinden Türkiye’ye günde 450 bin varil gönderildiğini, bunun 75 bin varilinin Irak federal devletinin çıkardığı, 370 bin varilinin ise Kürt Bölgesel Yönetimi’nin çıkardığı petrolden oluştuğunu ifade etti.