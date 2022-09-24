Onlara nükleer korku yok: İşte milyarderlerin son derece lüks gizli sığınakları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer savaş tehdidi tüm dünyada endişeye neden olurken, İngiliz basını, ünlü isimler ve multi milyarderler için tasarlanan sığınakları yeniden gündeme taşıdı.

24 Şubat’ta başlattığı operasyon ile Ukrayna’yı işgal eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer savaş tehdidinde bulunması tüm dünyada endişeye neden olurken, İngiliz basını olası bir nükleer savaş durumunda multi milyarderlerin kaçacağı sığınakları görüntüledi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, olası bir nükleer felaketin milyonlarca insanın ölümüne neden olacağını vurgularken, ardından gelecek radyasyon dalgasının hastalıklara yol açacağı bunun da hayatta kalma umutlarını tamamen yok edeceği ifade edildi. Nükleer patlamanın ateş fırtınalarına yol açacağı, atmosfere zehirli duman bulutlarının yükseleceği ve bunların güneş ışınlarını engelleyeceği belirtildi. Güneş almayan Dünya’nın hızlı bir şekilde soğuyacağı ve bunun hayvan ve bitkilere etkileri nedeniyle uzun yıllar sürecek küresel bir kıtlığa neden olacağına dikkat çekildi.

YÜZME HAVUZUNDAN, GOLF SAHASINA…

Gazete, insanların belki de birbirlerini çöp parçaları için bile öldüreceği bir dünyanın profilini çizerken, bir yandan da multi milyarderlerin yüzme havuzları hatta golf sahalarıyla dolu özel sığınaklarda lüks içinde yaşayacağına dikkat çekti.

İngiliz gazete, Putin’in açıklamalarının ardından 2018 yılında Profesör Douglas Rushkoff tarafından yazılan “Survival Of The Richest” kitabını hatırlattı. Rushkoff, kitabı yazmadan önce multi milyarderlerin gizli sığınaklarına giren sayılı isimlerden biri olmuştu. Rushkoff, gördüğü sığınakları ‘Hiçliğin ortasında bir tatil köyü’ diye nitelendirmişti.

ORTALAMA MALİYET 165 MİLYON TL

Rushkoff, sığınakların çok üst düzey isimler için ayrıldığını vurgularken, “Hepsi teknoloji yatırımları veya fonlarıyla dünyanın en üstündelerdi. Tanıştığım insanlardan en az ikisi milyarderdi.” dedi.

Milyarderler için hazırlanan sığınakların ortalama 50 kişiyi aldığı ve 10 bin metrekarelik alanın ortalama 8.3 milyon sterline (165 milyon TL) mal olduğunu açıkladı. Ücret bu kadar yüksek olsa da multi milyarderler için hazırlanan sığınakların içerisinde yok yok. Dev bir sinema salonu, spor salonu, bowling salonu ve hatta yüzme havuzuna bile sığınaklarda rastlamak mümkün. Hatta bazıları durumu o kadar abartmış ki köpekler için bir park ve yeşil alanları bile hazırlamışlar.



HOLLYWOOD AKTÖRLERİ VE SPOR YILDIZLARI DA VAR

Rising S tarafından inşa edilen en büyük sığınağın 14 bin metrekareyi aştığı ve içerisinde bir atış poligonu, sera, yarış atları için özel ahır bulunduğu belirtildi. Sığınaklara özel asansörlerle inildiği ve birden fazla gizli bölmenin de içerisinde yer aldığı aktarıldı. Bazı sığınak sahiplerinin bu alanlara evindeki bir ‘panik odası’ aracılığıyla da ulaşabildiği aktarıldı.

Rising S’nin de yer aldığı Teksas’ın Trident Lakes bölgesi de lüks sığınakların merkezi haline geldi. Rising S’in CEO’su Gary Lynch, müşterilerinin arasında Hollywood aktörleri ve “son derece tanınan spor yıldızları” olduğunu söyledi.

Çek şirketi Oppidum da bu sığınakları inşa eden şirketlerden biri. Şirketin web sitesinde sığınaklar, “Dışarıdaki dünyada ne olursa olsun, sizin, ailenizin ve en değerli varlıklarınızın ihtiyaç duyduğunuz sürece elinizin altında güvenli ve rahat bir yer olduğundan emin olabilirsiniz.” sözleriyle pazarlanıyor.

Survival Condos’un sahibi Larry Hall, şu anda İngiltere’den Güney Kore’ye kadar uzanan bölgede tesislerin yeni versiyonlarını inşa etmek için görüşmelerde bulunduğunu aktardı.