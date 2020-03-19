Önlemleri açıkladı...Bakan Taçoy: Kredi kartı limitleri artırılacak

"Taksitler halinde ödenen kredilerin taksitleri 3 ay süre ile ertelendi."
Aldığımız ekonomik tedbirler çerçevesinde yeni alınan kararlar şöyledir;
1-Kredili Mevduat Hesaplarına Mart, Nisan ve Mayıs ayları sonunda tahakkuk edecek faizlerin 30 Haziran 2020 tarihine ertelendi.
2- Borçlu Cari Hesap şeklinde çalışan kredilere 31 Mart 2020 tarihinde tahakkuk edecek borç faizlerinin 30 Haziran 2020 tarihine ertelenmesi;
3-Taksitler halinde ödenen kredilerin taksitlerinin 3 ay süre ile ertelenmesi.
4-Kredi kartları limitlerinin artırılması.
Önümüzdeki günlerde yeni alacağımız kararları duyurmaya devam edeceğiz.
Bu vesile ile bir kez daha zorunlu olmadıkça evinizden çıkmama çağrısını yenilemek isterim.
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