Önlenebilir anne ölümlerindeki artış alarma geçirdi

Anne ölümlerine ilişkin bağımsız bir inceleme, hamilelik sırasında ve doğumdan altı hafta sonrasına kadar ölen kadınların sayısının 2017-2019 döneminden bu yana dörtte bir oranında arttığını tespit etti.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden uzmanlar tarafından yönetilen Anneler ve Bebekler: Birleşik Krallık’ta Denetimler ve Gizli Soruşturmalar Yoluyla Riski Azaltma isimli araştırma, özellikle doğum sonrası anne ölümlerindeki eğilimleri inceledi. Covid-19’dan ölenler çıkarıldıktan sonra bile vakaların yüzde 19 arttığını tespit etti.

İNTİHAR DA ÖNEMLİ BİR SEBEPTİ

2018-2020 yılları arasında yaklaşık 229 kadının 27 bebeğiyle birlikte öldüğü ve ölümlerin çoğunun “önlenebilir” olduğu kaydedildi.

Rapora göre, ölen kadınların sadece yüzde 22’si “iyi” bakım gördü. Anne intiharı, hamileliğin sona ermesinden sonraki bir yıl içinde meydana gelen on ölümden dördünü oluşturuyordu ve önde gelen bir ölüm nedeniydi.



Anne bakımının değerlendirmesi, Doğu Kent Hastaneleri’nde en az 45 bebeğin gereksiz yere öldüğünün ortaya çıkmasından haftalar sonra başlatıldı. Soruşturmayı yöneten Dr. Bill Kirkup, gelecekteki trajedileri örtbas etmeleri durumunda kuruluşların yargılanabilmesi için yeni bir yasa çağrısında bulundu.