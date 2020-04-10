Onlıne Mağazada Satışa Çıkan Huaweı Mate Xs Kısa Sürede Tükendi

Huawei’nin kendi online mağazasında sınırlı sayıda satışa çıkarılan katlanabilir telefon Huawei Mate Xs, kısa sürede tükendi.

Huawei açıklamasına göre, 8 Nisan'da Huawei Online Mağazası’nda satışa sunulan Mate Xs stokları, yüksek talep nedeniyle bir gün içerisinde bitti.

Kısa bir süre sonra tekrar Huawei Online Mağazası'nda satışa çıkarılacak olan Huawei Mate Xs, akıllı telefon ve tablet modlarında güçlü performans ve uygun bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Huawei Online Mağazası’nda Mate Xs satış sayfasına "https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-mate-xs" linkinden ulaşılabiliyor.

8 İNÇLİK BİR TABLET HALİNE GELİYOR

Açıklamaya göre, Mate Xs, yeni mekanik menteşe tasarımı ile etkinleştirilen 8 inç dışa katlanan ekranla gerçek bir FullView deneyimi sunuyor. İlk olarak Mate X'te yer alan Falcon Wing tasarımı, iki modda kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunarken ekranı güçlendirmek için uyum içinde çalışan 100'den fazla birbirine kenetlenen parça içeriyor.

Katlanmış olan Mate Xs, 6,6 inç ana ekrana ve 6,38 inç ikincil ekrana sahip güçlü bir çift ekranlı akıllı telefon moduna geçiyor. Açıldığında, güçlü iş üretkenliği ve oyun performansı sunan 8 inçlik bir tablet haline geliyor.

ÇOKLU PENCERE ÖZELLİĞİNİ DESTEKLİYOR

Katlanabilir telefon, iki uygulamanın yan yana görüntülenmesini ve birbiriyle etkileşim kurmasını sağlayan Çoklu Pencere özelliğini destekliyor. Metin, resim ve belgeler, içeriği bir uygulamadan diğerine sürükleyip bırakmak kadar kolay bir şekilde aktarılıyor.

Ekranın altında bulunan bir dock, kullanıcılara hızlı başlatma için uygulamalar atamalarını sağlayan bir alan yaratıyor. İki uygulama aynı anda açık olduğunda, kullanıcılar Yüzen Pencere özelliğini kullanarak üçüncü bir uygulamayı başlatabiliyor. Bu uygulama, mevcut uygulamalardan çıkmadan kısa mesajlara yanıt vermek gibi küçük görevlerin üstesinden gelmek için kullanılabiliyor.

ÜSTÜN KAMERA SİSTEMİ İLE DONATILDI

Huawei'nin sınıfının en iyisi kamera sistemlerini seçme mirasına devam eden Huawei Mate Xs, üstün kamera sistemi ile donatıldı. Kenar çubuğu boyunca dikey bir diziye yerleştirilen SuperSensing Leica Quad Kamera sistemi, 40MP ana kamera, 16MP ultra geniş açılı kamera, 8MP telefoto kamera ve 3D Derinlik Algılama Kamerası içeriyor.

Kamera sistemi, süper sabit çekimler ve 30X'e kadar hibrit zoom için OIS ve AI Görüntü Sabitleme kombinasyonunu destekliyor. Bununla birlikte kullanıcılar, Huawei Mate Xs tersine çevirerek ikincil ekranı selfie çekimleri için kullanabilecekler.