OnlyFans’tan kazandığı parayla futbol kulübü satın almaya hazırlanıyor

35 yaşındaki Daniella Chavez, OnlyFans sayfasından 8 milyon dolar topladığını açıklarken, parayı Şili’deki yerel profesyonel futbol kulübünü satın almak için harcamak istediğini söyledi.
Chavez, Şili’nin en üst liginde oynayan O’Higgins F.C.’yi yeterli para toplayınca satın almayı umduğunu duyurdu.
Chavez, OnlyFans hesabından sadece iki hafta içinde 8 milyon dolar kazandığını açıkladı.
Chavez’in Santiago’nun güneyindeki Rancagua şehrinde bulunan kulübü satın alma şansına sahip olmak için toplam 20 milyon dolar toplaması gerekecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.