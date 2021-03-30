Ons altın fiyatında ani düşüş

Altının ons fiyatı şu dakikalarda geçen hafta kapanışına göre yüzde 1,4 değer kaybıyla 1.709 dolardan alıcı buluyor.
Gram altın, saat 17.00 itibarıyla ons altındaki düşüşün etkisiyle önceki kapanışın hemen altında 449,9 liradan işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, gün içinde yükselişinin ardından 454 seviyelerinden 448 lira seviyesine düştü.
Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki yükselişin etkisiyle yüzde 2,2 değer kazanan gram altın, günü 451,3 liradan tamamlamıştı.
Şu dakikalarda Gram Altın 454 TL'den işlem görüyor
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