Onsuz 18 yıl ne kadar da tatsız

7'den 77'e herkesin sevdiği bir isim olmayı başaran şarkılarıyla sadece kendi zamanının değil gençlerin de sesi olmayı başaran Barış Manço ardında bıraktığı 200'den fazla beste, 12 Altın ve bir Platin albümle ölümünün 18. yılında da unutulmadı.

Sadece albümleri ve sempatik kişiliğiyle değil aynı zamanda kültürü ve kıtalar arası yolculuklarıyla bir dünya starı olmayı başaran Barış Manço, bundan 18 yıl önce aramızdan ayrılmıştı. 1943 yılında dünyaya gelen Manço, hayatı boyunca pek çok ilklere imza attı ve halen büyük bir keyifle dinlediğimiz şarkıların altına da imzasını koydu.

BARIŞ MANÇO KİMDİR?

Türkiye’de rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılan Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. II. Dünya Savaşı yıllarında doğduğu için ailesi Mehmet Barış adını verdi.

Üç yaşındayken anne babasının ayrılığından sonra Barış Manço, babası ile yaşamaya başladı. Ortaokulu yatılı olarak Galatasaray Lisesi’nde okuyan Manço, 1959’da babasının ölümü üzerine Galatasaray Lisesi’nden ayrılarak, eğitimini Şişli Terakki Lisesi’nde tamamladı.

İLK KONSERİNİ 1959’DA VERDİ

1957’de amatör olarak müzikle ilgilenmeye başlayan Manço, 1958 yılında ilk grubu Kafadarlar grubunu kurdu. Ortaokul yıllarında kurulan bu grup rock’n roll coverları yaparken, Barış Manço’da ilk bestesi Dream Girl’ü bu dönemlerde yaptı ve Ankara’da küçük bir müzik ödülünün de sahibi oldu. İkinci grubu Harmoniler’de yine Galatasaray Lisesi’ndeki arkadaşları vardı. 1959’da Galatasaray Lisesi konferans salonunda ilk konserini verdi.

1960’lı yıllarda müzik hayatına atılan Barış Manço, beste yapmaya ve çeşitli gruplarla çalmaya başladı. 1968 başında Kaygısızlar grubu ile çalışmaya başlayan Manço grupla birlikte plak çıkardı. Barış Manço ve Kaygısızlar’ın Sayan’dan çıkardığı, Kol Düğmeleri / Big Boss Man / Seher Vakti / Good Golly Miss Molly parçalarını içeren bu ilk plak 1968’de yayınlayıp oldukça geniş bir popülarite elde etti.

MANÇO, ‘DAĞLAR DAĞLAR’ İLE TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR TARAFINDA TANINDI

1969 yılı sonunda Kaygısızlar ile yollarını ayıran Manço daha sonra Dağlar Dağları yayınladı. 700.000’den fazla satan Dağlar Dağlar plağı Manço’ya kariyerindeki tek Platin Plak Ödülü’nü kazandırdı.

MANCHOMONGOL DÖNEMİ

Dağlar Dağlar’ın başarısı ile Türk müziği piyasasında büyük ses getiren Barış Manço, 1970’te Türkiye’de ender görülen bir işe imza atıp zaten ünlü olan Moğollar ile güçlerini birleştirme kararı aldı. Grubun adı da “MançoMongol” (Manchomongol) olarak değişti. Barış Manço Moğollar ile “İşte Hendek İşte Deve”, “Katip Arzuhalim Yaz Yare Böyle” ve “Binboğanın Kızı”‘nı kaydetti. “İşte Hendek İşte Deve”, de tıpkı Dağlar Dağlar gibi büyük beğeni topladı ve adını Barış Manço klasikleri arasına yazdırdı.

Manchomongol 1971’in Haziran ayında gruptaki anlaşmazlıklar ve Barış Manço’nun sağlık sorunları nedeniyle dağıldı.

80’Lİ YILLARDA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Tekrar müzik hayatına dönen Barış Manço, 80’li yıllarda “Sözüm Meclisten Dışarı”, “Estağfurullah… Ne Haddimize!”, “24 Ayar”, “Değmesin Yağlı Boya”, “Sahibinden İhtiyaçtan”, “Darısı Başınıza” isimli albümleriyle popülerliğini artırdı.

Manço bu dönemde “Arkadaşım Eşek”, “Dönence”, “Hal Hal”, “Halil İbrahim Sofrası”, “Bugün Bayram”, “Domates Biber Patlıcan”, “Kara Sevda”, “Can Bedenden Çıkmayınca” ve “Nane Limon Kabuğu” gibi hit şarkılara imza attı.

DÖNEMİN EN BAŞARILI TV YÜZÜ

1988’de Barış Manço’yu başta çocukların olmak üzere herkesin sevgilisi yapacak “7’den 77’ye” programı başladı. TRT’de yayınlanan bu programda TV ekibi 150’den fazla ülkeye gidip, oraları seyircilere tanıttı. “Adam Olacak Çocuk” ile de çocuklara yeteneklerini sergileme fırsatı veren Manço, dönemin en başarılı televizyon yüzü oldu.

KALP KRİZİ VE VEFATI

Barış Manço, 31 Ocak 1999 gece saat 23:30 civarında İstanbul’un Moda semtindeki evinde kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı Siyami Ersek Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Hastanesi’nde aynı gece saat 01:30’da hayatını kaybetti.

1991 yılında Devlet sanatçısı unvanı alan Manço’nun cenazesi için devlet töreni düzenlendi. 3 Şubat 1999 tarihinde üzerinde Galatasaray bayrağı da bulunan Türk bayrağına sarılı naaşı Atatürk Kültür Merkezi’ne getirilerek tören düzenlendi, akabinde Levent Camisi’nde cenaze namazı kılındı ve Kanlıca’daki Mihrimah Sultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.